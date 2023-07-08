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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Крузейро
Васко да Гама - Крузейро: обзор матча 08 июля 2023
Васко да Гама
08.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
45+4'
Ф. Машадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Крузейро
90'
+3
Желтая карточка
Вилльям
Желтая карточка
M. Capasso
86'
82'
Замена
Жилберто
️️️️
М. Витал
82'
Замена
P. Vitor
️️️️
К. Бруно
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Л. Орельяно
80'
71'
Замена
Н. Моура
️️️️
Уэсли
Замена
П. Рауль
️️️️
Сержио
69'
Замена
Жаир
️️️️
М. Гомес
60'
54'
Желтая карточка
К. Бруно
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Ф. Машадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ПВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Витал
АП
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
8
Жаир
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
27
Габриэль Карабахаль
АП
37
Райан Витор
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
80
Валлисон
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жардим
3
Лео
3
Майкон
28
2
Родригес
85
Карвальо
6
Гомес
77
Маркус
70
Сержио
10
Орельяно
77
Пек
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
4
Кастан
16
Бруно
77
Нерис
5
Хусса
36
Машадо
21
Уэсли
10
Витал
9
Родригес
33
6
Гомес
8
Жаир
8
Жаир
6
Гомес
10
Орельяно
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Орельяно
70
Сержио
18
Рауль
18
Рауль
70
Сержио
21
Уэсли
25
Моура
25
Моура
21
Уэсли
16
Бруно
7
7
16
Бруно
10
Витал
9
Жилберто
9
Жилберто
10
Витал
Остались в запасе
Васко да Гама
Крузейро
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Вильям Батиста
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
80
Валлисон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
80
Валлисон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Васко да Гама - Крузейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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