Матч 24 тура бразильской Серии А между «Палмейрасом» и «Васко да Гама» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 48 очками, гости находятся в зоне вылета на 19-м месте с 22 баллами. «Палмейрас» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Васко да Гама» и забивает в 15 из них. Однако гости подходят к игре в неплохой форме – не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Сможет ли «Васко да Гама» прервать неудачную серию в матчах с лидером и увезти очки, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Палмейрас» является безоговорочным фаворитом благодаря лидерству в чемпионате и впечатляющей очной статистике. Команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Васко да Гама» и забивает в 15 из них. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,20 гола. В Кубке Либертадорес «Палмейрас» уверенно прошeл «Серро Портеньо» (1:0 на выезде и 1:1 дома). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и в очных встречах с «Васко да Гама» они пропускали в семи последних матчах подряд. Это даeт гостям шанс на гол, но домашнее поле и класс хозяев должны помочь им доминировать и взять три очка.

«Васко да Гама» подходит к матчу с неплохой формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в атаке стабильна: в среднем 1,40 гола за последние пять игр. В Копа Судамерикана гости разгромили «Олимпию Асунсьон» (4:1) и сыграли вничью (0:0), что говорит о хорошем тонусе. Однако оборона «Васко да Гама» уязвима: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и в очных встречах с «Палмейрасом» они регулярно пропускают. В стартовых турах гости уступили «Сантосу» (0:3) и сыграли вничью с «Баией» (0:0). В очных встречах с «Палмейрасом» у «Васко да Гама» отрицательная статистика – ни одной победы в пяти последних матчах. Гостям будет сложно преодолеть психологический барьер и защиту хозяев, несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Палмейрас» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнюю поддержку и лидерство в чемпионате, тогда как «Васко да Гама» неудачно играет против этого соперника. Хозяева должны одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Палмейраса» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 44 очных матчах «Палмейрас» одержал 22 победы, «Васко да Гама» – 10, ещe 12 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в 14 из 16 последних встреч и забивают в 15 из них, а гости забивали в семи последних очных матчах подряд. Текущая форма «Васко да Гама» – восемь матчей без поражений, но против «Палмейраса» эта серия прерывается. Хозяева лидируют в чемпионате и уверенно играют на своeм поле, что делает их фаворитами, несмотря на способность гостей забивать.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Палмейраса» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, лидерство в чемпионате и домашнее поле делают хозяев фаворитами. «Васко да Гама» способен забить, но его оборона уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Палмейраса» с форой (-1) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Васко да Гама» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.