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«Палмейрас» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

22 августа 2026 10:48
Палмейрас - Васко да Гама
23 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Палмейрасом» и «Васко да Гама» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 48 очками, гости находятся в зоне вылета на 19-м месте с 22 баллами. «Палмейрас» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Васко да Гама» и забивает в 15 из них. Однако гости подходят к игре в неплохой форме – не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Сможет ли «Васко да Гама» прервать неудачную серию в матчах с лидером и увезти очки, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Палмейрас» является безоговорочным фаворитом благодаря лидерству в чемпионате и впечатляющей очной статистике. Команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Васко да Гама» и забивает в 15 из них. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,20 гола. В Кубке Либертадорес «Палмейрас» уверенно прошeл «Серро Портеньо» (1:0 на выезде и 1:1 дома). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и в очных встречах с «Васко да Гама» они пропускали в семи последних матчах подряд. Это даeт гостям шанс на гол, но домашнее поле и класс хозяев должны помочь им доминировать и взять три очка.

«Васко да Гама» подходит к матчу с неплохой формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в атаке стабильна: в среднем 1,40 гола за последние пять игр. В Копа Судамерикана гости разгромили «Олимпию Асунсьон» (4:1) и сыграли вничью (0:0), что говорит о хорошем тонусе. Однако оборона «Васко да Гама» уязвима: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и в очных встречах с «Палмейрасом» они регулярно пропускают. В стартовых турах гости уступили «Сантосу» (0:3) и сыграли вничью с «Баией» (0:0). В очных встречах с «Палмейрасом» у «Васко да Гама» отрицательная статистика – ни одной победы в пяти последних матчах. Гостям будет сложно преодолеть психологический барьер и защиту хозяев, несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Палмейрас» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнюю поддержку и лидерство в чемпионате, тогда как «Васко да Гама» неудачно играет против этого соперника. Хозяева должны одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Палмейраса» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 44 очных матчах «Палмейрас» одержал 22 победы, «Васко да Гама» – 10, ещe 12 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в 14 из 16 последних встреч и забивают в 15 из них, а гости забивали в семи последних очных матчах подряд. Текущая форма «Васко да Гама» – восемь матчей без поражений, но против «Палмейраса» эта серия прерывается. Хозяева лидируют в чемпионате и уверенно играют на своeм поле, что делает их фаворитами, несмотря на способность гостей забивать.

Личные встречи
Побед - 12 (67%)
Ничьих - 4 (22%)
Побед - 2 (11%)
31
Забитых мячей
12
1.72
В среднем за матч
0.67
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
2 : 2
23.04.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
3 : 0
02.10.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
0 : 1
04.05.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
0 : 1
22.09.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас
2 : 0
14.06.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
1 : 0
28.08.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
2 : 2
23.04.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
1 : 1
27.01.2021
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
0 : 1
08.11.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
1 : 2
07.11.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 1
27.07.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 1
25.11.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
13.08.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
13.08.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
4 : 0
14.05.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
0 : 2
08.11.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 4
27.07.2015
Палмейрас
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Палмейрас
1
Карлос Мигел
ВР
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
56
Arthur Gabriel
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
66
Куябано
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
23
Тиаго Мендес
(К) ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
3
Че Че
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
50
Luis Felipe
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
39
Heittor Vinicius
ЦФ
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ОП
83
Ramon Rique
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мигел
15
Гомес
2
Барбоза
56
4
Гиай
17
Фрейтас
37
Аллан
18
Маурисио
8
Перейра
9
Роке
42
Лопес
4-2-1-2-1
1
Жардим
96
Энрике
46
Куэста
30
Ренан
66
Куябано
23
Мендес
5
Соса
3
Че Че
11
Гомес
7
Давид
28
Адсон
2
Барбоза
26
Серкейра
26
Серкейра
2
Барбоза
9
Роке
11
Ариас
11
Ариас
9
Роке
17
Фрейтас
32
Мартинес
32
Мартинес
17
Фрейтас
37
Аллан
7
Андерсон
7
Андерсон
37
Аллан
4
Гиай
12
Келлвен
12
Келлвен
4
Гиай
66
Куябано
82
82
66
Куябано
23
Мендес
83
83
23
Мендес
28
Адсон
17
Морейра
17
Морейра
28
Адсон
11
Гомес
18
18
11
Гомес
7
Давид
9
Колидио
9
Колидио
7
Давид
Остались в запасе
Палмейрас
Васко да Гама
14
Марсело Ломба
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
50
Luis Felipe
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
39
Heittor Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
77
Claudio Spinelli
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
43
Lucas Freitas
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ОП
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
50
Luis Felipe
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
39
Heittor Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
77
Claudio Spinelli
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
43
Lucas Freitas
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ОП
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
Точно не сыграют
Жефте
ЛЗ
Паулиньо
ЛВ
Рамон Соса
ЛВ
Хоакин Пикерес
ЛЗ
Васко да Гама
Точно не сыграют
Жаир
ЦП
Бреннер
ЦФ
Mateus Carvalho
ЦП
Johan Rojas
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Палмейраса» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, лидерство в чемпионате и домашнее поле делают хозяев фаворитами. «Васко да Гама» способен забить, но его оборона уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Палмейраса» с форой (-1) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Васко да Гама» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Палмейрас» – «Васко да Гама»: смотреть онлайн.

1.97
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Васко да Гама Палмейрас
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