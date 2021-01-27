Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Васко да Гама
Палмейрас - Васко да Гама: обзор матча 27 января 2021
Палмейрас
27.01.2021, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
31'
Б. Лопес
35'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Васко да Гама
Желтая карточка
Б. Кушчевич
90'
+2
78'
Замена
C. Tenório
️️️️
Л. Матос
78'
Замена
Андрей
️️️️
L. Gil
Замена
Г. Верон
️️️️
Б. Лопес
76'
71'
Замена
V.
️️️️
М. Бенитес
Замена
F.
️️️️
Г. Силва
66'
63'
Замена
Карлиньос
️️️️
Я. Пикачу
63'
Замена
Г. Пек
️️️️
Т. Магно
Замена
П. де Паула
️️️️
Ф. Мело
58'
Замена
Вандерлан
️️️️
Л. Лима
58'
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Г. Скарпа
31'
29'
Желтая карточка
М. Бенитес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Палмейрас
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
12
Патрик де Паула
ОП
27
Габриэль Верон
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
34
Ramon César
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
27
Vinicius
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
3-3-2-3
13
Кушчевич
6
Лима
33
Эмпереур
16
Эстевес
30
Мело
12
Майке
10
Скарпа
77
Лопес
11
Силва
13
42
4-1-2-4
33
Алвес
36
Грака
3
Лео Матос
17
Энрике
22
Пикачу
7
Бенитес
11
Магно
8
15
16
14
Кано
6
Лима
12
Вандерлан
12
Вандерлан
6
Лима
77
Лопес
27
Верон
27
Верон
77
Лопес
30
Мело
12
де Паула
12
де Паула
30
Мело
11
Силва
60
60
11
Силва
7
Бенитес
27
27
7
Бенитес
3
Лео Матос
41
41
3
Лео Матос
11
Магно
77
Пек
77
Пек
11
Магно
8
7
Андрей
7
Андрей
8
22
Пикачу
11
Карлиньос
11
Карлиньос
22
Пикачу
Остались в запасе
Палмейрас
Васко да Гама
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
1
Матеус
ВР
12
Pedro Acacio
ЦФ
34
Ramon César
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
30
Лукао
ВР
5
Leandro Castán
ЦФ
3
Werley
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
68
Caio Cunha
ЦФ
1
Матеус
ВР
12
Pedro Acacio
ЦФ
34
Ramon César
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
5
Leandro Castán
ЦФ
3
Werley
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Палмейрас - Васко да Гама
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Васко да Гама
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+