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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Палмейрас
Васко да Гама - Палмейрас: обзор матча 23 апреля 2023
Васко да Гама
23.04.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
29'
П. Рауль
40'
Г. Пек
45+1'
Р. Наварро
62'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Палмейрас
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Г. Пек
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Серкейра
Замена
М. Галарса
️️️️
Жаир
86'
Желтая карточка
Г. Пек
85'
Замена
M. Capasso
️️️️
Р. Бамбу
85'
81'
Замена
Д. Джон
️️️️
Артур
Замена
Фигейредо
️️️️
А. Тейшейра
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
R.
71'
69'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
69'
Замена
Эндрик
️️️️
Р. Наварро
62'
ГОЛ! 2:2!
Артур
Пас отдал
Дуду
61'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Г. Менино
Желтая карточка
П. Рауль
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Наварро
Пас отдал
Г. Менино
ГОЛ! 2:0!
Г. Пек
40'
33'
Желтая карточка
Г. Менино
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
Пас отдал
А. Тейшейра
29'
16'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Желтая карточка
Л. Питон
11'
Желтая карточка
Жаир
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
26
Rodrigo
ЦП
8
Жаир
ЦП
17
Андрей Сантос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
37
Артур
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
3-3-2-2
1
Жардим
6
Питон
3
Бамбу
2
Родригес
26
8
Жаир
17
Сантос
11
Тейшейра
77
Пек
3
Лео
18
Рауль
3-2-2-3
1
Вевертон
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
25
Менино
37
Артур
92
Дуду
2
Гарсия
5
Риос
9
Наварро
3
Бамбу
28
28
3
Бамбу
8
Жаир
80
Галарса
80
Галарса
8
Жаир
26
6
Гомес
6
Гомес
26
11
Тейшейра
22
Фигейредо
22
Фигейредо
11
Тейшейра
77
Пек
10
Орельяно
10
Орельяно
77
Пек
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
37
Артур
14
Джон Джон
14
Джон Джон
37
Артур
25
Менино
42
Лопес
42
Лопес
25
Менино
9
Наварро
9
Эндрик
9
Эндрик
9
Наварро
Остались в запасе
Васко да Гама
Палмейрас
97
Иван
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
97
Иван
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Васко да Гама - Палмейрас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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