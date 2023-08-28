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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Васко да Гама
Палмейрас - Васко да Гама: обзор матча 28 августа 2023
Палмейрас
28.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
65'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Васко да Гама
Желтая карточка
Луан
90'
+8
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
90'
+4
Замена
Луан
️️️️
Г. Менино
90'
+4
88'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Р. Бамбу
88'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Б. Пракседес
Замена
М. Роша
️️️️
Артур
72'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
72'
67'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Сержио
66'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Пек
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
65'
64'
Желтая карточка
З. Габриэл
Желтая карточка
Р. Риос
56'
48'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
31
Росси
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
25
Менино
5
Риос
92
Дуду
23
Вейга
37
Артур
33
Рони
3-2-1-3-1
1
Жардим
3
Бамбу
3
Майкон
6
Питон
23
Зе Габриэл
17
Медель
27
Паула
77
Пек
25
Пракседес
70
Сержио
19
Вегетти
25
Менино
13
Луан
13
Луан
25
Менино
37
Артур
14
Роша
14
Роша
37
Артур
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
3
Бамбу
2
Родригес
2
Родригес
3
Бамбу
77
Пек
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Пек
70
Сержио
10
Орельяно
10
Орельяно
70
Сержио
25
Пракседес
11
Феррейра
11
Феррейра
25
Пракседес
Остались в запасе
Палмейрас
Васко да Гама
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
8
Жаир
ЦП
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
8
Жаир
ЦП
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Палмейрас - Васко да Гама
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
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