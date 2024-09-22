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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Палмейрас
Васко да Гама - Палмейрас: обзор матча 22 сентября 2024
Васко да Гама
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
26'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Палмейрас
90'
+7
Желтая карточка
Вевертон
90'
+6
Желтая карточка
З. Рафаэль
90'
+4
Замена
Лазаро
️️️️
Р. Вейга
90'
+4
Замена
R.
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
М. Домингес
️️️️
У. Моура
88'
84'
Замена
Фабиньо
️️️️
Маурисио
84'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
А. Морено
83'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
76'
Желтая карточка
Р. Риос
Желтая карточка
П. Вегетти
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
58'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
58'
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Juan Sforza
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Максим Домингес
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Палмейрас
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
40
Vitor Figueiredo
ЦП
4-1-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
5
Моура
15
7
Давид
10
Пайет
37
Витор
19
Вегетти
3-3-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
12
Вандерлан
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
18
Маурисио
7
Андерсон
42
Лопес
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
5
Моура
8
Домингес
8
Домингес
5
Моура
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
18
Маурисио
5
Фабиньо
5
Фабиньо
18
Маурисио
6
Морено
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Морено
7
Андерсон
19
19
7
Андерсон
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
23
Вейга
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Вейга
Остались в запасе
Васко да Гама
Палмейрас
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
16
Жан Менезес
ЛВ
Главный тренер
Рамон Диас
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
16
Жан Менезес
ЛВ
Остались в запасе
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Васко да Гама - Палмейрас
1
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
414
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.26
1.5
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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