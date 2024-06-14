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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Васко да Гама
Палмейрас - Васко да Гама: обзор матча 14 июня 2024
Палмейрас
14.06.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
26'
Х. Пикерес
56'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Васко да Гама
90'
+3
Желтая карточка
В. Луис
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
90'
+1
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
90'
+1
87'
Замена
У. Моура
️️️️
З. Габриэл
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
85'
82'
Замена
П. Энрике
️️️️
Л. Питон
82'
Замена
В. Луис
️️️️
Х. Луис Родригес
Замена
Майке
️️️️
Лазаро
75'
Желтая карточка
Рони
72'
ГОЛ! 2:0!
Рони
56'
46'
Замена
Адсон
️️️️
Давид
ГОЛ! 1:0!
Х. Пикерес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
31
Росси
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Васко да Гама
33
Lyncon
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
26
Серкейра
5
Навес
14
Роша
6
Морено
93
Зе Рафаэль
17
Лазаро
23
Вейга
33
Рони
41
Эстевао
3-4-2-1
1
Жардим
3
Рохас
3
Майкон
3
Лео
2
Родригес
23
Зе Габриэл
4
Галдамес
6
Питон
31
Росси
7
Давид
19
Вегетти
17
Лазаро
12
Майке
12
Майке
17
Лазаро
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
6
Питон
96
Энрике
96
Энрике
6
Питон
23
Зе Габриэл
5
Моура
5
Моура
23
Зе Габриэл
2
Родригес
12
Луис
12
Луис
2
Родригес
7
Давид
28
Адсон
28
Адсон
7
Давид
Остались в запасе
Палмейрас
Васко да Гама
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
33
Lyncon
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
33
Lyncon
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Палмейрас - Васко да Гама
2
1
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
396
292
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.23
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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