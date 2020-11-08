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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Палмейрас
Васко да Гама - Палмейрас: обзор матча 08 ноября 2020
Васко да Гама
08.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
73'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Палмейрас
90'
+3
Желтая карточка
Л. Лима
86'
Желтая карточка
М. Винья
Замена
V.
️️️️
Р. Грака
86'
Замена
L. Santos
️️️️
Г. Кано
83'
Замена
G. Torres
️️️️
Т. Магно
83'
78'
Замена
Данило
️️️️
Л. Адриано
73'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
72'
Пенальти не реализован!
Л. Адриано
70'
Замена
Виллиан
️️️️
Рони
70'
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
Замена
M. Júnior
️️️️
L. Gil
64'
Замена
Карлиньос
️️️️
М. Бенитес
64'
60'
Замена
М. Роша
️️️️
Г. Верон
60'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Менино
Желтая карточка
Л. Матос
38'
4'
Желтая карточка
Г. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
22
Яго Пикачу
ПП
11
Gustavo Torres
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
3
Werley
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Виллиан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
4-1-2-4
30
Боржес
35
Миранда
3
Лео Матос
36
Грака
7
Андрей
11
Магно
7
Бенитес
16
5
8
14
Кано
3-1-2-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
13
Луан
6
Винья
30
Мело
93
Зе Рафаэль
25
Менино
27
Верон
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
11
Магно
11
11
11
Магно
36
Грака
27
27
36
Грака
14
Кано
0
0
14
Кано
8
33
33
8
7
Бенитес
11
Карлиньос
11
Карлиньос
7
Бенитес
33
Рони
11
Виллиан
11
Виллиан
33
Рони
4
Адриано
8
Данило
8
Данило
4
Адриано
25
Менино
10
Скарпа
10
Скарпа
25
Менино
27
Верон
14
Роша
14
Роша
27
Верон
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
Остались в запасе
Васко да Гама
Палмейрас
17
Энрике
ЛЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
12
Патрик де Паула
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
17
Энрике
ЛЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
11
Габриэл Силва
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
12
Патрик де Паула
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Васко да Гама - Палмейрас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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