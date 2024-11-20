Са сможет сыграть за «Краснодар» против «Химок»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са сможет сыграть против «Химок» в матче 16-го тура РПЛ. По даным «РБ Спорт», бразилец уже приступил к тренировкам в общей группе.

Са получил повреждение еще в матче 14-го тура с «Оренбургом», где был заменен на 69-й минуте, а затем пропустил встречу с «Рубином».

В текущем сезоне на счету 30-летнего Са 18 матчей, 3 забитых мяча и 5 голевых передач.

Матч «Химки» – «Краснодар» пройдет 23 ноября и начнется в 16:30 мск.

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