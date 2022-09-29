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    Жоао Виктор - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Жоао
    Фамилия Виктор
    Команда Аль-Джазира
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 22 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 62' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.11.2022 62' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    75' 90'
    02.11.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 1' -68' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 80' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -57' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.10.2022 62' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 1' -70' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    65'
    04.09.2022 1' -78' Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.08.2022 1' -67' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -75' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17'
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