Жоао Виктор - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виктор
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виктор
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|22
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|62' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.11.2022
|62' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|75' 90'
|02.11.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|1' -68'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|1' -57'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.10.2022
|62' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|1' -70'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|65'
|04.09.2022
|1' -78'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|1' -67'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -75'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17'