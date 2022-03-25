Карпин: «Нынешняя сборная России однозначно сильнее, чем мой «Спартак». Там были не очень сильные футболисты»

Под каким номером играл Какаяразница, на какой позиции? Чё-то не помню такого.)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил свою нынешнюю команду и «Спартак», который он тренировал ранее. Сборная сильнее.
– По-прежнему считаю, что нынешние игроки сборной России – сильнейшие в моей карьере. Они сильнее, чем тот «Спартак». Однозначно. В сборной сейчас большое количество сильных футболистов. В «Спартаке» же были сильные и были не очень.
– «Не очень» – это кто?
– Какая разница?
- Со «Спартаком» Карпин брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.
- В сборной Карпин работает с лета.
- Трофеев в карьере Карпина-тренера нет.
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