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Карпин: «Нынешняя сборная России однозначно сильнее, чем мой «Спартак». Там были не очень сильные футболисты»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил свою нынешнюю команду и «Спартак», который он тренировал ранее. Сборная сильнее.

– По-прежнему считаю, что нынешние игроки сборной России – сильнейшие в моей карьере. Они сильнее, чем тот «Спартак». Однозначно. В сборной сейчас большое количество сильных футболистов. В «Спартаке» же были сильные и были не очень.

– «Не очень» – это кто?

– Какая разница?

  • Со «Спартаком» Карпин брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.
  • В сборной Карпин работает с лета.
  • Трофеев в карьере Карпина-тренера нет.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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25.03.2022 21:35
Комментарии1
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 46 минут назад

    Под каким номером играл Какаяразница, на какой позиции? Чё-то не помню такого.)

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