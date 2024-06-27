Кучаев назвал причину перехода в «Ростов»

Новичок «Ростова» Константин Кучаев рассказал о том, почему принял решение присоединиться к дончанам.

«Вариантов было два: «Нижний» и «Ростов». Почему выбрал второй? Хотелось поработать с Валерием Георгиевичем, так как нравится его стиль и то, как его команда спрогрессировала», – пояснил Кучаев.