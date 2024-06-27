Кучаев назвал причину перехода в «Ростов»

Новичок «Ростова» Константин Кучаев рассказал о том, почему принял решение присоединиться к дончанам.
«Вариантов было два: «Нижний» и «Ростов». Почему выбрал второй? Хотелось поработать с Валерием Георгиевичем, так как нравится его стиль и то, как его команда спрогрессировала», – пояснил Кучаев.
- Недавно «Ростов» объявил о том, что 26-летний россиянин Константин Кучаев, играющий на позиции атакующего хавбека, будет представлять цвета донского коллектива.
- В минувшем розыгрыше РПЛ футболист играл за ЦСКА и «Пари НН».
- В активе Константина 1 голевая передача в 21 поединке в рамках РПЛ.
- «Ростов» Валерия Карпина финишировал на 7 месте по итогам завершившегося розыгрыша российского первенства, набрав 43 очка.
Источник: «Чемпионат»