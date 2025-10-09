Кучаев охарактеризовал Карпина

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о главном тренере «Динамо» и сборной России Валерии Карпине.

– Чем Валерий Карпин как главный тренер сборной России отличается от самого себя в качестве главного тренера «Ростова»?

– Он хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек – требовательный.

В нужный момент может посмеяться, а в нужный – прикрикнуть и вставить пистонов.

Все те качества, которые ему помогали добиваться результата в «Ростове», остались у него и в сборной.