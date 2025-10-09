Кучаев назвал два условия для возвращения в ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил, планирует ли он еще раз оказаться в топ-клубе РПЛ.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.

27-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.

– Подумываете о том, чтобы попытаться в ближайшей перспективе вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня?

– Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист.

Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то.

Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину.

Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом.