Кучаев назвал два условия для возвращения в ЦСКА

Сегодня, 08:08
2

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил, планирует ли он еще раз оказаться в топ-клубе РПЛ.

  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
  • 27-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.

– Подумываете о том, чтобы попытаться в ближайшей перспективе вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня?

– Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист.

Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то.

Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину.

Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Dr Metal
1759988429
В ЦСКА если только на банку, на его позиции сейчас Глебов номер 1
темирхан
1759989895
а он там нужен? уровень Ростова, а то еще ниже.
