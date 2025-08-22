Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров – о работе Карпина в «Динамо»: «Немножко «поплыл», идут какие-то оправдания»

Быстров – о работе Карпина в «Динамо»: «Немножко «поплыл», идут какие-то оправдания»

Вчера, 11:14
1

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

– Вы и с Валерием Карпиным в «Спартаке» успели поработать. Почему, считаете, у него сейчас не клеится в «Динамо»?

– Не знаю. Карпин, на мой взгляд, немножко «поплыл», идут какие-то оправдания. Неужели у него в «Ростове» футболисты были сильнее нынешних?

Понимаю, много травмированных. Но одно дело, когда ты работаешь в «Ростове» и на тебя никто не давит за результат. И другое, когда приходишь в «Динамо», когда требуют чемпионства и, по крайней мере, борьбы за первые места. С этим не каждый может справиться.

– Сейчас уже появилось немало высказываний, что Карпин переоценен. Что думаете?

– Смысл говорить об этом сейчас, после пяти туров? Посмотрим, на каком месте «Динамо» закончит чемпионат. Я отдавал им перед началом турнира второе место. У него еще есть время все исправить. Знаю, что он в принципе хороший тренер, и ему, может быть, все это удастся.

– На каких местах, по-вашему, закончат первенство «Зенит», «Спартак» и «Динамо», провалившие старт?

– Я ставил на то, что «Зенит» выиграет, «Динамо» станет вторым, а «Спартак» будет бороться за тройку – детальнее уже не помню. Посмотрим.

  • «Динамо» занимает 11-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
