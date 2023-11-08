Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож

Экс-хавбек сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за костромской «Спартак» во Второй лиге, отметил, что ему нравится подход к делу, который практикует Валерий Карпин.

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за все подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в «Спартаке» работать, другое – в «Ростове», при всем уважении.

«Ростов» работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор «Газпром» и купить трех-четырех в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», – сказал Глушаков.