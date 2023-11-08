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    Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож

    Экс-хавбек сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за костромской «Спартак» во Второй лиге, отметил, что ему нравится подход к делу, который практикует Валерий Карпин.

    «Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за все подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в «Спартаке» работать, другое – в «Ростове», при всем уважении.

    «Ростов» работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор «Газпром» и купить трех-четырех в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», – сказал Глушаков.

    • Полузащитник провел за костромской «Спартак» в текущем сезоне 7 матчей.
    • За карьеру Глушаков стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    08.11.2023 15:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5983

      neim 8 ноября, 18:26

      Пока только на "тренера" Мостового похож. Тот скоро курсы закончит и сразу лигу чемпионов выиграет ))).

      0
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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 8 ноября, 16:13

      Правильный, хороший ориентир у Дэна.

      1
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      Рейтинг: +2797

      serglider > DOCTOR PENALTY 8 ноября, 20:21

      То есть, по Вашему, Карпуша хороший тренер? Ладно Ростов объективно слабая команда. Но и на фоне других команд РПЛ, с аналогичными финансовыми возможностями как у ростовчан и даже хуже Ростов выступает слабо! А в Спартаче при Карпуши были все шансы взять какой-нибудь трофей и... везде пролетели)))

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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY > serglider 8 ноября, 23:25

      Я думаю, Глушаков немного разбирается в футболе и выбор его обоснованный. А я, как и он, считаю Карпина хорошим тренером.

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