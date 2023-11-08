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Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож

8 ноября 2023, 15:12
4

Экс-хавбек сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за костромской «Спартак» во Второй лиге, отметил, что ему нравится подход к делу, который практикует Валерий Карпин.

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за все подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в «Спартаке» работать, другое – в «Ростове», при всем уважении.

«Ростов» работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор «Газпром» и купить трех-четырех в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», – сказал Глушаков.

  • Полузащитник провел за костромской «Спартак» в текущем сезоне 7 матчей.
  • За карьеру Глушаков стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Спартак К Глушаков Денис Карпин Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1699449221
Правильный, хороший ориентир у Дэна.
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neim
1699457176
Пока только на "тренера" Мостового похож. Тот скоро курсы закончит и сразу лигу чемпионов выиграет ))).
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