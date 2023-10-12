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    Карпин назвал главный недостаток Миранчука

    Главный тренер сборной России прокомментировал состояние полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    – Сегодня в запасе оказался Алексей Миранчук, на сколько минут он готов выйти?

    – Я думаю, что физически он как раз готов на 60–70–80 минут. Другое дело, что тонуса игрового не хватает. Даже в отборе, когда он приезжал, было видно, что в первой игре за сборную тонуса не хватало, во второй игре было лучше, – сказал Карпин.

    • В текущем сезоне Миранчук принял участие в трех матчах «Аталанты», проведя на поле в общей сложности 56 минут.
    • Контракт 27-летнего полузащитника с итальянским клубом действует до 30 июня 2025 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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