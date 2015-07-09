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    Помощниками Карпина в армавирском «Торпедо» будут испанцы

    Помощниками Валерия Карпина в армавирском «Торпедо» будут испанские специалисты. Напомним, что Карпин продолжительное время своей карьеры провел в Испании, где играл в нескольких командах, а также тренировал «Мальорку». Также сообщается, что начало сезона армавирская команда может провести в Москве.

    Напомним, что сегодня «Торпедо» получило лицензию на участие в первенстве ФНЛ сезона 2015-16 годов, а Карпин 10 июля будет официально представлен в качестве главного тренера команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 18:15
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    Комментарии (44)
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    Дикий мужчина
    1436472382
    Одним из испанцев будет голландец Дезеув .
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    Ялта
    1436473864
    Может стоили Торпедо из Армавира не в Подмосковье,а на Болеардские перевозить?)))
    Ответить
    ren888888
    1436476187
    Армавирцы-тренируйтесь метко метать шарфы,пригодиться скоро) Привет карпину от Санк-Галлена! уахахаха
    Ответить
    eaguar
    1436479072
    О как .
    Ответить
    ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
    1436491785
    Rfhg elfxb
    Ответить
    Big_bearrr
    1436497085
    Вот с этого и надо было начинать тренерство. Когда выведет команду в Премьеру тогда и будет на тренера похож.
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    ReaLyon777
    1436498149
    Очередной мыльный пузырь?!
    Ответить
    KAFA2525
    1436516125
    Вот посмеёмся от души…
    Ответить
    KAFA2525
    1436593290
    Очередная шютка армянского радио…
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    ologreds
    1694997642
    numo435223
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