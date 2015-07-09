Помощниками Карпина в армавирском «Торпедо» будут испанцы

Помощниками Валерия Карпина в армавирском «Торпедо» будут испанские специалисты. Напомним, что Карпин продолжительное время своей карьеры провел в Испании, где играл в нескольких командах, а также тренировал «Мальорку». Также сообщается, что начало сезона армавирская команда может провести в Москве.



Напомним, что сегодня «Торпедо» получило лицензию на участие в первенстве ФНЛ сезона 2015-16 годов, а Карпин 10 июля будет официально представлен в качестве главного тренера команды.



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