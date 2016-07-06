Карпин: «От Роналду на Евро ждали большего, но ваши ожидания – это ваши проблемы»

Бывший игрок сборной России Валерий Карпин в преддверии полуфинального матча Евро-2016 между сборными Португалии и Уэльса поделился своим мнением о выступлении этих команд на турнире.

«Сборная Уэльса никогда не выступала на чемпионатах Европы, а Португалия по уровню игры, наверное, даже не претендент на игру в полуфинале.

За счет чего португальцы пробрались так далеко? В их составе выступают футболисты высокого уровня. Но не обошлось без фарта. О чем можно говорить, если они не выиграли ни одного матча в основное время?

От Криштиану Роналду ожидали большего. Его игру можно описать крылатой фразой: ваши ожидания – ваши проблемы. В «Реале» он смотрится лучше», – сказал Карпин.