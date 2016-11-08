Тихонов: «При Карпине «Спартак» показывал веселый футбол»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высокого оценил Валерия Карпина в качестве специалиста, которого считает фанатом своего дела.

«Валерий вообще фанат. Он с утра до вечера работал, пока мы были вместе с ним. И какие-то игры смотрел, когда к нему не зайдешь – все время что-то смотрит, анализирует, что-то делает. Он тренер-фанат. Только футбол, разговоры о нем. Он действительно отдавался «Спартаку» и переживал за него. Плюс тот груз, который висел на Валерии – это болельщики, пресса, результат команды, сама команда. Я не знаю, как он это выдерживал, но он очень сильный человек.

За что не любят Карпина? Болельщики, допустим, за результат. Но сейчас я читаю и в прессе, и болельщики пишут, что самый лучший результат был при Карпине. И многие пишут: «Возвращайте Валеру», или «Валера верим» и все остальное. Оказывается, самый хороший результат был при Карпине, и команда показывала веселый футбол», – заявил Тихонов.