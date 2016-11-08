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Тихонов: «При Карпине «Спартак» показывал веселый футбол»

8 ноября 2016, 10:45
10

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высокого оценил Валерия Карпина в качестве специалиста, которого считает фанатом своего дела.

«Валерий вообще фанат. Он с утра до вечера работал, пока мы были вместе с ним. И какие-то игры смотрел, когда к нему не зайдешь – все время что-то смотрит, анализирует, что-то делает. Он тренер-фанат. Только футбол, разговоры о нем. Он действительно отдавался «Спартаку» и переживал за него. Плюс тот груз, который висел на Валерии – это болельщики, пресса, результат команды, сама команда. Я не знаю, как он это выдерживал, но он очень сильный человек.

За что не любят Карпина? Болельщики, допустим, за результат. Но сейчас я читаю и в прессе, и болельщики пишут, что самый лучший результат был при Карпине. И многие пишут: «Возвращайте Валеру», или «Валера верим» и все остальное. Оказывается, самый хороший результат был при Карпине, и команда показывала веселый футбол», – заявил Тихонов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Енисей Карпин Валерий Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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maior-60
1478592433
Андрей - порядочный мужик, грязью никогда никого не поливает.
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ttter
1478597087
Карпин мне запомнился посредственным тренером и великолепным мотиватором.
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Диктор
1478597312
Лично я остался очень хорошего мнения о нем.
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Kikujiro
1478599545
да уж,вся страна ржала
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turist82
1478600106
И да Спартак при нем играл с душой. И влетали по-крупному случалось, но если уж игра шла то соперника выносили с поля вперед ногами. Вспомните Аякс )
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Sky Spartak
1478611032
Карпин в каждом сезоне боролся за первое место !!!!!!
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bafor
1478630559
А при Каррере результативный.
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Svinka Pepa
1478689631
куда там Эмери, ему и не снился такой результат
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