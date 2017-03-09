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  • Карпин будет болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой» в Лиге Европы

Карпин будет болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой» в Лиге Европы

9 марта 2017, 13:47
13

Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Россиянин выступал за испанский клуб с 1997-го по 2002-й год.

«Как будет играть «Сельта»? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от «Барселоны»? Поражение в минус точно не пойдeт. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.

Придут ли болельщики на «Краснодар»? Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.

За кого буду болеть? За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда», — сказал Карпин.

Матч в Виго начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Сельта Карпин Валерий
Комментарии (13)
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BrezAndr
1489056643
Ну как бы вся страна, наверное, будет болеть)
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Smolov90
1489056981
Любой АДЕКВАТНЫЙ болельщик нашей страны сегодня будет болеть за Краснодар и за Ростов.
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agrmark
1489062307
Хорошо, мы тоже!
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spartach n1
1489062410
Молодец Валера !
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XaXatyn
1489063247
В Европе не важно кто ты ЛОКО , Зенит, Спартак , Ростов или Краснодар болеет вся страна за любою команду потому что это Россия !
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Argon
1489067726
И так тяжело будет, а теперь еще и Валера за нас болеет.
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ujin-ug
1489069648
Вся Россия будет за нас болеть, за Краснодар и Ростов.
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Nazar2018
1489075414
Хорошо болей Валера,что бы "Сельта" пролетела
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Юрэс
1489082729
Ну ясен перец , какая НАХ сельта .
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