Карпин будет болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой» в Лиге Европы

Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Россиянин выступал за испанский клуб с 1997-го по 2002-й год.

«Как будет играть «Сельта»? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от «Барселоны»? Поражение в минус точно не пойдeт. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.

Придут ли болельщики на «Краснодар»? Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.

За кого буду болеть? За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда», — сказал Карпин.

Матч в Виго начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.