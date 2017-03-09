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    Карпин будет болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой» в Лиге Европы

    Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой». Россиянин выступал за испанский клуб с 1997-го по 2002-й год.

    «Как будет играть «Сельта»? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от «Барселоны»? Поражение в минус точно не пойдeт. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.

    Придут ли болельщики на «Краснодар»? Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.

    За кого буду болеть? За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда», — сказал Карпин.

    Матч в Виго начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 13:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 марта 2017, 21:05

      Ну ясен перец , какая НАХ сельта .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Nazar2018 9 марта 2017, 19:03

      Хорошо болей Валера,что бы "Сельта" пролетела

      0
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 9 марта 2017, 17:27

      Вся Россия будет за нас болеть, за Краснодар и Ростов.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 марта 2017, 16:55

      И так тяжело будет, а теперь еще и Валера за нас болеет.

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 марта 2017, 15:40

      В Европе не важно кто ты ЛОКО , Зенит, Спартак , Ростов или Краснодар болеет вся страна за любою команду потому что это Россия !

      5
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      Рейтинг: +592

      spaike > XaXatyn 9 марта 2017, 16:49

      Так должно быть, но к сожалению всегда находятся индивидумы, которые будут обсерать российский клуб конкурент клуба за который он болеет и ждать его поражения. Надеюсь сегодня это будет не так и вся Россия будет вместе болеть за Ростов и Краснодар.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > spaike 9 марта 2017, 18:42

      В семье не без урода)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 марта 2017, 15:26

      Молодец Валера !

      -1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 9 марта 2017, 15:25

      Хорошо, мы тоже!

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 14:49

      Если бы он сказал, что будет болеть за испанский клуб. то тут столько нового про себя узнал бы... А так - молодец Валера !

      2
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 9 марта 2017, 13:56

      Любой АДЕКВАТНЫЙ болельщик нашей страны сегодня будет болеть за Краснодар и за Ростов.

      7
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Smolov90 9 марта 2017, 19:27

      Ну Карпин не "любой" болельщик, он все-таки яркие сезоны играл за Сельту, на пару с Мостовым были там на лидирующих позициях, поэтому вопрос очевидный. Думаю, за Сельтой он в любом случае следит, но а матче с российской командой. конечно, должен болеть за наших,во всяком случаем официально)

      0
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Petrak86 9 марта 2017, 20:27

      С вашей мыслю во многом согласен, но как бы он там когда-то не играл, он сейчас живая составляющая Российского футбола!

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 9 марта 2017, 13:50

      Ну как бы вся страна, наверное, будет болеть)

      4
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