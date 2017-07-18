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    Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак»

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).

    «Как отыгралось «Динамо»? Забив два гола во втором тайме. Почему — надо разбираться тренеру «Спартака». После первого тайма предпосылок не было. Возможно, повлияло «Динамо», также мог сказаться поединок за Суперкубок, который длился 120 минут. В прошлом году «Спартаку» такие не забивали — это как раз красно-белые забивали на последних минутах. Нужно разбираться, почему так случилось.

    Прежде всего следует похвалить «Динамо» за характер. Команда рисковала пропустить третий мяч, а могла сравнять счет. У спартаковцев, возможно, сидело в головах, что против них играет бывшая команда ФНЛ, и это их подвело. Первый ответный мяч — это следствие того, что игроки побежали прессинговать на чужой половине поля. Их и подловили, хотя в первом тайме они так не играли. Для чего они это сделали – непонятно.

    По сегодняшнему матчу не понял, во что играет «Спартак». Допустим, было понятно, во что играет «Ростов» Бердыева. «Краснодар» — тоже было понятно. И у «Зенита» Луческу тоже было видно, что они хотят делать, но просто у них не получилось. А «Спартак» первый тайм может так сыграть, а второй так. В первом тайме не бежали прессинговать, а во втором вдруг побежали при счете 2:0, получили гол. Это непонятно. С точки зрения настроя, борьбы, отдачи, желания и умирания на поле — вопросов нет», — сказал Карпин.

    Во втором туре красно-белые встретятся с «Краснодаром».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 22:37
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 19 июля 2017, 13:18

      Как и положено на старте сезона, Спартак временами показывал великолепную игру, другое дело, что цельной картинки пока не видно. Надо думать, что от матча к матчу игроки будут прибавлять в командной игре, поскольку исполнительское мастерство на приличном уровне.

      1
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:22

      Да они и сами не понимают. Надеются, что судья поможет.

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:34

      Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак»....
      Есть такая игра - футбол. Забыл? Тебе забили, ты не забил...

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 июля 2017, 03:03

      Карпин умница! Мог бы заметить, что во втором тайме Спартака на поле не было.

      0
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 19 июля 2017, 01:10

      Валера,когда ты был тренером, тоже не всегда это понимал)!

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 июля 2017, 23:52

      Спартак проиграл первые минуты и второй тайм. Причем начисто. Так в ЛЧ не играют.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 18 июля 2017, 23:36

      Вот теперь точно стало понятно, что чемпионство народно-негритянской команды есть череда отскоков и дикого везения. Никакой налаженной игры как не было так и нет. Гений итальянского тренера раздут конъюнктурщиками от прессы. Грядут тяжёлые времена, парасята.

      3
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      ...
      Рейтинг: +498

      Поль > Мортус 18 июля 2017, 23:38

      Я думаю усталость. Первый тайм был карерский

      2
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Мортус 18 июля 2017, 23:42

      В точку!!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Мортус 19 июля 2017, 03:37

      мечтайте мечтайте,мусорята)

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > lekseij2007 19 июля 2017, 17:27

      а ты смотрю завистливая проводница-минусёр))) долби дятел))

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 июля 2017, 23:13

      Динамовцы претенденты как минимум на ЛЕ... Ионов, Козлов - это-же игроки сборной...Ну а каков Панченко !!! Так что вот так..., как-то...

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > KLIM777 18 июля 2017, 23:47

      Ребята только из пердива..., ну волновались в первом тайме, во-втором освоились... А ты если вообще раньше когда-нибудь смотрел состав сборной - то должен знать, что Ионов и Козлов играли за сборную... Весной посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Докторо123 18 июля 2017, 23:50

      Ну, Ионов запорол все что мог, как всегда

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Бриг 19 июля 2017, 22:46

      Так он же сейчас блондин...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 июля 2017, 23:03

      Ты рассуждай на тему мальорки или торпедо армавира! Слишком много высокомерия Валера!!! Ты ничего не добился со Спартаком, так хрен ли засирать Тренера, который с первого сезона выиграл два трофея!!! Иди уроки у него бери Валерааа!!!!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > 4agaaa 19 июля 2017, 05:13

      не согласен, его серебро в Спартаке и выход в ЛЧ было вполне себе достижением на тот момент. В прошедешем сезоне, объективно, ЦСКА и Зенит не показали своего максимума, а Спартак - показал, поэтому и победил. Если в этом сезоне у ЦСКА и Зенита проблем не будет - Спартак вряд ли выиграет чемпионат. Так что все относительно

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 июля 2017, 22:40

      Ну ясно, Спартак сложил полномочия чемпиона)))
      Карп, не паникуй!)

      -2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Munez89 18 июля 2017, 22:55

      Спартаку уже снова можно платок вешать,на место для трофеев,чтобы не пылилось.

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Mishanj 19 июля 2017, 18:49

      Ты чё проститутка,я тебе в очко нассу и обоссу всё что для тебя дорого,пиздюк прыщавый,приезжай и базарь в глаза чучело,а не в инете за мамашку свою прячься.

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