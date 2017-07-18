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Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак»

18 июля 2017, 22:37
19

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).

«Как отыгралось «Динамо»? Забив два гола во втором тайме. Почему — надо разбираться тренеру «Спартака». После первого тайма предпосылок не было. Возможно, повлияло «Динамо», также мог сказаться поединок за Суперкубок, который длился 120 минут. В прошлом году «Спартаку» такие не забивали — это как раз красно-белые забивали на последних минутах. Нужно разбираться, почему так случилось.

Прежде всего следует похвалить «Динамо» за характер. Команда рисковала пропустить третий мяч, а могла сравнять счет. У спартаковцев, возможно, сидело в головах, что против них играет бывшая команда ФНЛ, и это их подвело. Первый ответный мяч — это следствие того, что игроки побежали прессинговать на чужой половине поля. Их и подловили, хотя в первом тайме они так не играли. Для чего они это сделали – непонятно.

По сегодняшнему матчу не понял, во что играет «Спартак». Допустим, было понятно, во что играет «Ростов» Бердыева. «Краснодар» — тоже было понятно. И у «Зенита» Луческу тоже было видно, что они хотят делать, но просто у них не получилось. А «Спартак» первый тайм может так сыграть, а второй так. В первом тайме не бежали прессинговать, а во втором вдруг побежали при счете 2:0, получили гол. Это непонятно. С точки зрения настроя, борьбы, отдачи, желания и умирания на поле — вопросов нет», — сказал Карпин.

Во втором туре красно-белые встретятся с «Краснодаром».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Munez89
1500406841
Ну ясно, Спартак сложил полномочия чемпиона))) Карп, не паникуй!)
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4agaaa
1500408236
Ты рассуждай на тему мальорки или торпедо армавира! Слишком много высокомерия Валера!!! Ты ничего не добился со Спартаком, так хрен ли засирать Тренера, который с первого сезона выиграл два трофея!!! Иди уроки у него бери Валерааа!!!!!!!!
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Мортус
1500410186
Вот теперь точно стало понятно, что чемпионство народно-негритянской команды есть череда отскоков и дикого везения. Никакой налаженной игры как не было так и нет. Гений итальянского тренера раздут конъюнктурщиками от прессы. Грядут тяжёлые времена, парасята.
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Бриг
1500411145
Спартак проиграл первые минуты и второй тайм. Причем начисто. Так в ЛЧ не играют.
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moskowcity-petrv
1500415838
Валера,когда ты был тренером, тоже не всегда это понимал)!
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serppion
1500422617
Карпин умница! Мог бы заметить, что во втором тайме Спартака на поле не было.
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Дядя Серёжа
1500431666
Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак».... Есть такая игра - футбол. Забыл? Тебе забили, ты не забил...
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paracetamol
1500445373
Да они и сами не понимают. Надеются, что судья поможет.
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Алек_Ага
1500459501
Как и положено на старте сезона, Спартак временами показывал великолепную игру, другое дело, что цельной картинки пока не видно. Надо думать, что от матча к матчу игроки будут прибавлять в командной игре, поскольку исполнительское мастерство на приличном уровне.
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