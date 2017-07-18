Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «Динамо» (2:2).

«Как отыгралось «Динамо»? Забив два гола во втором тайме. Почему — надо разбираться тренеру «Спартака». После первого тайма предпосылок не было. Возможно, повлияло «Динамо», также мог сказаться поединок за Суперкубок, который длился 120 минут. В прошлом году «Спартаку» такие не забивали — это как раз красно-белые забивали на последних минутах. Нужно разбираться, почему так случилось.

Прежде всего следует похвалить «Динамо» за характер. Команда рисковала пропустить третий мяч, а могла сравнять счет. У спартаковцев, возможно, сидело в головах, что против них играет бывшая команда ФНЛ, и это их подвело. Первый ответный мяч — это следствие того, что игроки побежали прессинговать на чужой половине поля. Их и подловили, хотя в первом тайме они так не играли. Для чего они это сделали – непонятно.

По сегодняшнему матчу не понял, во что играет «Спартак». Допустим, было понятно, во что играет «Ростов» Бердыева. «Краснодар» — тоже было понятно. И у «Зенита» Луческу тоже было видно, что они хотят делать, но просто у них не получилось. А «Спартак» первый тайм может так сыграть, а второй так. В первом тайме не бежали прессинговать, а во втором вдруг побежали при счете 2:0, получили гол. Это непонятно. С точки зрения настроя, борьбы, отдачи, желания и умирания на поле — вопросов нет», — сказал Карпин.

Во втором туре красно-белые встретятся с «Краснодаром».