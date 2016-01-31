Карпин: «Кокорин и Жирков это реальное усиление для «Зенита»

Главный тренер армавирского «Торпедо« Валерий Карпин прокомментировал переход игроков «Динамо« Юрия Жиркова и Александра Кокорина в «Зенит«.

«Для «Зенита» это хороший шаг с точки зрения лимита на легионеров, а также в плане конкуренции за место в основе. И это правильный шаг. Если уж говорить отдельно по каждому игроку, то для Кокорина смена клуба, надеюсь, станет толчком к перезапуску карьеры. Впрочем, то же самое относится и к Жиркову. Пусть он не так молод, как Александр, но, в любом случае, для него это новый вызов, новая мотивация.

В целом, это реальное усиление для «Зенита» — как для внутреннего первенства, так и для еврокубков. И неудивительно, что о трансфере объявили именно сейчас, за несколько дней до дозаявок в Лигу чемпионов», — сказал Карпин.

Напомним, что трансферы 32-летнего Жиркова и 24-летнего Кокорина обошлись «Зениту» в общей сложности в 2,5 миллиона евро.