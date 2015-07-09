Ловчев: «Карпин в Армавире – это правильная дорога»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина главным тренером армавирского «Торпедо». Сегодня команда из Армавира получила лицензию на участие в чемпионате.





«Возможный приход Карпина в Армавир – это нормально. Раньше велись разговоры только вокруг крупных клубов – то Карпин в «Локомотиве», то еще где-то. Мы с ним в Ереване общались, он сказал, что нигде нельзя толком показаться, сразу пишут о назначении.Ничего страшного, что вчера был московский «Спартак», а сегодня армавирское «Торпедо».



Это путь, который проделали в свое время Колыванов и Аленичев, и это правильная дорога. В конце концов, уезжал же работать в Азербайджан и Юрий Семин. Это опыт, и мне по душе эта новость. Если, конечно, она подтвердится»,– отметил Ловчев.

