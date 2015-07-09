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    Ловчев: «Карпин в Армавире – это правильная дорога»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина главным тренером армавирского «Торпедо». Сегодня команда из Армавира получила лицензию на участие в чемпионате.

    «Возможный приход Карпина в Армавир – это нормально. Раньше велись разговоры только вокруг крупных клубов – то Карпин в «Локомотиве», то еще где-то. Мы с ним в Ереване общались, он сказал, что нигде нельзя толком показаться, сразу пишут о назначении.Ничего страшного, что вчера был московский «Спартак», а сегодня армавирское «Торпедо».
    Это путь, который проделали в свое время Колыванов и Аленичев, и это правильная дорога. В конце концов, уезжал же работать в Азербайджан и Юрий Семин. Это опыт, и мне по душе эта новость. Если, конечно, она подтвердится»,– отметил Ловчев.
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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 16:04
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    Комментарии (70)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    нoГГано
    1436463632
    Буду рад за Валеру
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    Vector
    1436464320
    Ну да, это не в СовСпорте троллить всех))
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    кони-рулят
    1436466617
    Ловчев: \"Карпин в Армавире - туда ему и дорога\")))
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    FRZZ
    1436466628
    Думаю, что и Карпин не отказался бы от работы в Азербайджане. Если приглашали бы.
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    Кабинетный Зенит
    1436469071
    В Армавире сборная Армении
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    санекЦСКА
    1436473599
    Товарищ Валера приводил клуб к серебру РПЛ..на мой взгляд Аленич.и другим товарищам такое и не снится. Вывод напрашивается сам собой..весьма недооцененный специалист.
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    caravanbashi
    1436488193
    Есть смысл взять Армавир, если есть тренерские амбиции инновации и наработки, которые надо проверить.
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    Z v e r o b o y
    1436505497
    хорошо
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    Коняра85
    1436540628
    Это пистон) Спартач спартача видит издалека. А что делали В Армении Ловчев и Карпин? сходка мясных в Ереане? Заговоры, интриги, расследования?
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    ologreds
    1694997642
    numo435215
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