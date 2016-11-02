Асхабадзе: «У Карпина есть жилка для работы главой РФС»

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин имеет потенциал для работы на должности главы РФС.

«Я думаю, что есть у него такая жилка. Вопрос уже к нему, может он, хочет ли рассматривать себя, как, скажем так, потенциального кандидата. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Но эта жилка есть. По крайней мере, я точно могу говорить, что 24 часа футбола и все люди вокруг, которые занимались бы этим, они бы также 24 часа себя посвящали. Потому что спрос у него очень серьезный, очень большой, и сам по себе Карпин очень требовательный как руководитель», – заявил Асхабадзе.