Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»

Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», поделился воспоминаниями от пребывания в молодежном составе «Спартака». Голкипер высказал свое мнение, почему в составе красно-белых не смог заиграть Сослан Джанаев.

– Я слышал, в «Спартаке» ты хорошо общался с Джанаевым.

– Я жил с ним в одном номере в Тарасовке. Мы тренировались вместе в «Спартаке-2». От Джанаева получил много ценных советов.

– Например?

– Он всегда говорил, что не стоит опускать руки, нужно много тренироваться, добиваться задуманного. Сослан – отличный, доброжелательный парень и большой молодец!

У Джанаева была непростая ситуация: Валерий Карпин не пускал его в основной состав, хотя Сослан был готов играть даже за «Спартак-2». Но Карпин перекрыл ему все дороги. Потом он получил предложение из «Ростова». И сейчас играет в Лиге чемпионов.