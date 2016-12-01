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  • Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»

Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»

1 декабря 2016, 12:01
14

Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», поделился воспоминаниями от пребывания в молодежном составе «Спартака». Голкипер высказал свое мнение, почему в составе красно-белых не смог заиграть Сослан Джанаев.

– Я слышал, в «Спартаке» ты хорошо общался с Джанаевым.

– Я жил с ним в одном номере в Тарасовке. Мы тренировались вместе в «Спартаке-2». От Джанаева получил много ценных советов.

– Например?

– Он всегда говорил, что не стоит опускать руки, нужно много тренироваться, добиваться задуманного. Сослан – отличный, доброжелательный парень и большой молодец!

У Джанаева была непростая ситуация: Валерий Карпин не пускал его в основной состав, хотя Сослан был готов играть даже за «Спартак-2». Но Карпин перекрыл ему все дороги. Потом он получил предложение из «Ростова». И сейчас играет в Лиге чемпионов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Таранто Джанаев Сослан Карпин Валерий Макаров Артем
Комментарии (14)
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momwig_
1480584407
Джанаев сам себе все дороги тогда перекрыл. Не надо уж не Валерика всех собак вешать.
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alexidj
1480586208
да? когда все кричали что гнать надо Джанаева (после голов от Крыльев и ЦСКА) Валера упорно верил в него..
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hasek74
1480586647
Кто такой Макаров...почему такое внимание...
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bset
1480587102
Я до сих пор помню, как от Джанаева все залетало в матчах с ЦСКА. Неудивительно, что его убрали. Но Джанаев молодец - собрался и теперь один из лучших вратарей России
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Томь вперёд
1480587748
В то время Джанаев сам себе всё перекрыл! Но потом собрался и Бердыев с помощником сделали из него неплохого вратаря!
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dimsok
1480590868
Карпин у нас сейчас звезда у Канделаки, а Джанаев МОЛОДЕЦ!
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alll-1
1480590919
какой то там макаров щенок одним словом
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alp
1480592196
во во. а волера гоняет лысого на матчтэвэ ))
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alex1004
1480593667
Все таки как как можно все перекривить... Карпин свято верил в талант Сослана... Тот ответил ему двумя ляпами, которые стоили Спартаку чемпионства. И что прикажите Карпину делать? Продолжать ставить его в основу? Его отдали в аренду (не продали!) на пять лет. Это значило одно, Карпин по прежнему верил в талант Сослана, но дал ему возможность восстановиться и окрепнуть после тех ляпов.
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ufos73
1480595812
Это что за имбицил такой??? Когда Джанаев был в Спартаке, Спартака-2 не существовала еще! После тех бабочек, которые Джанаев пропустил от конюшни, другие тренеры его бы даже на базу не пускали!
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