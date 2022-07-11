Соу приостановил контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что игрок так не сделает

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, заявил, что футболист приостановил контракт с клубом.

«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год. Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры», – сказал Соррентино.

В мае главный тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил об уехавших легионерах так: «Вот Соу так не поступил. В Африке нет той русофобии, которая есть в Европе».