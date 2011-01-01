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    ЦСКА передумал отпускать Бистровича и отклонил предложение «Анкарагюджю»

    На прошлой неделе в ЦСКА поступило предложение от турецкого «Анкарагюджю» о годичной аренде полузащитника Кристияна Бистровича. Москвичи его отвергли, так как передумали отпускать хорвата, пишет Metaratings.

    На решение ЦСКА повлиял и гол Бистровича, принесший команде победу в матче восьмого тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

    Другая причина сохранения Бистровича – уход другого полузащитника Яки Бийола в аренду в «Ганновер».

    • В текущем сезоне РПЛ хорват провел на поле 69 минут, забил два гола.
    • В то же время агенты Бистровича продолжают искать варианты, так как игрок хочет больше практики.
    • Контракт Бистровича с ЦСКА истекает в 2022 году.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +16727

      bset 6 минут назад

      Здравое решение. Времени немного проводит на поле, а сколько пользы. Лучше подумать над тем, чтобы почаще на поле выпускать. Того же Марадишвили можно подержать, не все же ему в основе играть.

      1
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      Рейтинг: +794

      кто там 13 минут назад

      Вопросы к гончаренко почему он так мало даёт ему играть, игрок классный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      FENIX-SL 27 минут назад

      ЦСКА красавчики
      не то что Зенит

      0
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      Рейтинг: +12930

      vladimir-7 42 минуты назад

      Летом 2021 года К.Бистровича продадут в клуб который устроит ЦСКА
      и игрока, а пока агенты пусть ищут варианты.

      1
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      Рейтинг: +282

      Dr.Metal 45 минут назад

      не надо его отпускать, лучше Облякова совсем продайте, он по сравнению с Бистровичем бестолковый

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