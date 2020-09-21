ЦСКА передумал отпускать Бистровича и отклонил предложение «Анкарагюджю»

На прошлой неделе в ЦСКА поступило предложение от турецкого «Анкарагюджю» о годичной аренде полузащитника Кристияна Бистровича. Москвичи его отвергли, так как передумали отпускать хорвата, пишет Metaratings.

На решение ЦСКА повлиял и гол Бистровича, принесший команде победу в матче восьмого тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

Другая причина сохранения Бистровича – уход другого полузащитника Яки Бийола в аренду в «Ганновер».