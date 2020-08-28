ЦСКА намерен расстаться с Бийолом и Бистровичем

ЦСКА собирается продавать легионеров, которые не проходят в состав.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, в первую очередь, клуб готов расстаться с Якой Бийолом, у которого есть официальное предложение от «Блэкберна».

Также будет рассмотрен вариант с уходом Кристияна Бистровича. Хорватом интересуются «Сампдория» и немецкие клубы.

Если удастся трудоустроить в другой команде хотя бы одного из упомянутых игроков, то ЦСКА постарается подписать нового опорного полузащитника.

В противном случае из-за лимита переход еще одного легионера будет невозможен. Последнее восьмое место в заявке займет Чидера Эджуке из «Херенвена».