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ЦСКА намерен расстаться с Бийолом и Бистровичем

28 августа 2020, 15:17
15

ЦСКА собирается продавать легионеров, которые не проходят в состав.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, в первую очередь, клуб готов расстаться с Якой Бийолом, у которого есть официальное предложение от «Блэкберна».

Также будет рассмотрен вариант с уходом Кристияна Бистровича. Хорватом интересуются «Сампдория» и немецкие клубы.

Если удастся трудоустроить в другой команде хотя бы одного из упомянутых игроков, то ЦСКА постарается подписать нового опорного полузащитника.

В противном случае из-за лимита переход еще одного легионера будет невозможен. Последнее восьмое место в заявке займет Чидера Эджуке из «Херенвена».

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян Бийол Яка Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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СвинкаСправедливости
1598618093
Лучшая селекция в РПЛ, - говорили они.
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Граф2019
1598618108
и Адольф пусть на танке уезжает...
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PFC CSKA MOSCOW
1598619867
Вполне хорошие игроки, но в центре поля перебор, поэтому и сидят Не сказать, что они хуже Облякова, Ахметова, Марадишвили
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CF Kellevro
1598622411
Бистрович хороший игрок, он не подходит гончаренко под быстрое развитие атак, а биел бревно ему играть нада антропометрия хорошая но без практики ничего у него не получится! Бистровича продадут если не получится пристроить биела. На мой взгляд Гончаренко уж очень категорично отвергает хорвата у него шикарный удар.
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tacrignswispum
1598628725
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