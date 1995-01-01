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    ЦСКА намерен расстаться с Бийолом и Бистровичем

    ЦСКА собирается продавать легионеров, которые не проходят в состав.

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, в первую очередь, клуб готов расстаться с Якой Бийолом, у которого есть официальное предложение от «Блэкберна».

    Также будет рассмотрен вариант с уходом Кристияна Бистровича. Хорватом интересуются «Сампдория» и немецкие клубы.

    Если удастся трудоустроить в другой команде хотя бы одного из упомянутых игроков, то ЦСКА постарается подписать нового опорного полузащитника.

    В противном случае из-за лимита переход еще одного легионера будет невозможен. Последнее восьмое место в заявке займет Чидера Эджуке из «Херенвена».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +336

      PFC CSKA MOSCOW 10 минут назад

      Вполне хорошие игроки, но в центре поля перебор, поэтому и сидят
      Не сказать, что они хуже Облякова, Ахметова, Марадишвили

      0
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      Рейтинг: +805

      elessar arnor > PFC CSKA MOSCOW 5 минут назад

      первых два блатнях

      0
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      Рейтинг: +10871

      KLIM777 30 минут назад

      Я одного не понял. В заявке на сезон 8 легионеров должно быть или в заявке на матч?

      0
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      Рейтинг: +378

      Хейтер Аларм > KLIM777 22 минуты назад

      Увы, на сезон

      0
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      Рейтинг: +10871

      KLIM777 > Хейтер Аларм 8 минут назад

      эх. черти что.

      0
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      Рейтинг: +702

      Граф2019 39 минут назад

      и Адольф пусть на танке уезжает...

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      Рейтинг: +1571

      СвинкаСправедливости 39 минут назад

      Лучшая селекция в РПЛ, - говорили они.

      0
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      Рейтинг: +1739

      Чермындыр > СвинкаСправедливости 34 минуты назад

      Когда Яровинский в селекционном отделе рулил, так и было

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      Рейтинг: +16423

      bset > СвинкаСправедливости 31 минуту назад

      А чем плоха селекция? Когда денег не было, брали бесплатных игроков или за 2-3 млн. Сейчас берем за 10-15 млн, а тех продаем, чтобы не сидели. Плюс новый лимит. Если купить игроков, а старых не продать, они даже в заявку попадать не будут.

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      Рейтинг: +1571

      СвинкаСправедливости > bset 28 минут назад

      Да не заиграли они, вот я про что.

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      Рейтинг: +1739

      Чермындыр > bset 22 минуты назад

      Чтобы ответить на вопрос чем плоха селекция, можно взглянуть на Адольфа

      0
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      Рейтинг: +12564

      vladimir-7 > СвинкаСправедливости 17 минут назад

      Во-первых, кто ОНИ? Во-вторых, хорошую селекцию отмечали специалисты и это правда, она и сейчас неплохая, а ставка
      идет на продолжение омоложения состава команды.

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      Рейтинг: +16423

      bset > СвинкаСправедливости 10 минут назад

      А те, что сейчас играют в основе, с потолка упали? Или их чья-то другая селекция приобретала?

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      Рейтинг: +16423

      bset > Чермындыр 6 минут назад

      Куда смотреть-то? Он после долгого перерыва без практики приехал на другой конец света и еще толком матчей не провел. То же самое можно было сделать выводы по первому полугодию Головина в Монако. Но сейчас он освоился и является одним из лидеров команды.

      Любят у нас некоторые делать выводы. Все время Слуцкого увольняли с первых дней, а Гинер не повелся и это принесло плоды в лице трофея. А Газзаев? Да провалился он в 2003. После спустя время Гинер дал ему шанс и все мы помним, чем это закончилось в 2005.

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      Рейтинг: +2195

      Snek > СвинкаСправедливости 1 минуту назад

      Они играли и даже голы забивали, но их уровень отражает их трансферную стоимость, о чём речь то?

      0
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      Рейтинг: +805

      elessar arnor 47 минут назад

      Бистровича то напрасно

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