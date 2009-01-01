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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Анкарагюджю
Результаты
Анкарагюджю - результаты матчей
Анкара
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
19-го мая
Сайт:
http://www.ankaragucu.org.tr
Тренер:
Толунай Кафкас
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Таблица
Турция. Суперлига. 2023/2024
Турция. Суперлига. 2022/2023
Турция. Суперлига. 2020/2021
Турция. Суперлига. 2019/2020
Турция. Суперлига. 2018/2019
Турция. Супер-Лига. 2011/2012
Турция. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Турции. 2009/2010
26.05 | 19:00
Трабзонспор
4 : 2
Анкарагюджю
18.05 | 19:00
Анкарагюджю
0 : 0
Пендикспор
12.05 | 19:00
Хатайспор
2 : 1
Анкарагюджю
03.05 | 20:00
Анкарагюджю
1 : 1
Аланьяспор
28.04 | 19:00
Ризеспор
1 : 2
Анкарагюджю
19.04 | 20:00
Бешикташ
2 : 0
Анкарагюджю
13.04 | 16:00
Анкарагюджю
3 : 1
Газиантеп
02.04 | 20:30
Антальяспор
1 : 1
Анкарагюджю
16.03 | 16:00
Анкарагюджю
2 : 1
Истанбул Башакшехир
10.03 | 16:00
Самсунспор
2 : 1
Анкарагюджю
02.03 | 13:30
Анкарагюджю
1 : 1
Истанбулспор
24.02 | 13:30
Кайсериспор
3 : 2
Анкарагюджю
18.02 | 19:00
Анкарагюджю
0 : 3
Галатасарай
11.02 | 16:00
Коньяспор
1 : 0
Анкарагюджю
02.02 | 17:00
Анкарагюджю
0 : 0
Сивасспор
28.01 | 19:00
Фенербахче
2 : 1
Анкарагюджю
24.01 | 17:00
Анкарагюджю
2 : 0
Карагюмрюк
20.01 | 19:00
Адана Демирспор
1 : 1
Анкарагюджю
13.01 | 13:30
Анкарагюджю
3 : 1
Касымпаша
09.01 | 17:00
Аланьяспор
1 : 1
Анкарагюджю
06.01 | 19:00
Анкарагюджю
0 : 1
Трабзонспор
25.12 | 20:00
Пендикспор
1 : 1
Анкарагюджю
21.12 | 20:00
Анкарагюджю
0 : 0
Хатайспор
11.12 | 20:00
Анкарагюджю
1 : 1
Ризеспор
03.12 | 19:00
Анкарагюджю
1 : 1
Бешикташ
25.11 | 16:00
Газиантеп
0 : 1
Анкарагюджю
10.11 | 20:00
Анкарагюджю
0 : 4
Антальяспор
05.11 | 16:00
Истанбул Башакшехир
3 : 3
Анкарагюджю
29.10 | 19:00
Анкарагюджю
2 : 0
Самсунспор
22.10 | 16:00
Истанбулспор
2 : 1
Анкарагюджю
07.10 | 16:00
Анкарагюджю
3 : 0
Кайсериспор
30.09 | 19:00
Галатасарай
2 : 0
Анкарагюджю
24.09 | 17:00
Анкарагюджю
1 : 1
Коньяспор
18.09 | 20:00
Сивасспор
1 : 3
Анкарагюджю
03.09 | 21:45
Анкарагюджю
0 : 1
Фенербахче
27.08 | 19:15
Карагюмрюк
1 : 1
Анкарагюджю
21.08 | 21:00
Анкарагюджю
1 : 1
Адана Демирспор
12.08 | 19:15
Касымпаша
3 : 2
Анкарагюджю
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