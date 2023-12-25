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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Анкарагюджю
Пендикспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 декабря 2023
Пендикспор
25.12.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
78'
А. Озтюрк
18'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Анкарагюджю
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
G. Kaya
90'
+1
Замена
J. Vukovic
️️️️
О. Ромеро
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Озтюрк
Пас отдал
Н. Секейра
78'
Замена
Л. Каппел
️️️️
Х. Акбунар
73'
73'
Замена
С. Кициу
️️️️
А. Канкая
73'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
О. Морутан
Замена
E. ÃzgenÃ§
️️️️
С. Асан
72'
58'
Желтая карточка
А. Канкая
47'
Желтая карточка
О. Морутан
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бекироглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
35
Burak Öğür
(К)
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Али Соу
(К)
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Пендикспор
76
Murat Aksit
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-1-4-1-1
35
20
33
Озтюрк
6
Секейра
61
Асан
11
Лусамба
18
Мидтсьё
10
Ромеро
58
7
Акбунар
19
Хассан
3-3-2-2
13
Гюндердю
23
Ганоушек
18
Муякич
26
Радакович
6
Канкая
23
Гюнерен
10
Бекироглу
8
Педринью
80
Морутан
29
Сефас
9
Соу
58
33
Ташдемир
33
Ташдемир
58
61
Асан
22
22
61
Асан
10
Ромеро
4
4
10
Ромеро
7
Акбунар
7
Каппел
7
Каппел
7
Акбунар
6
Канкая
70
Кициу
70
Кициу
6
Канкая
80
Морутан
10
Родригеш
10
Родригеш
80
Морутан
Остались в запасе
Пендикспор
Анкарагюджю
76
Murat Aksit
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
76
Murat Aksit
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Пендикспор - Анкарагюджю
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
424
379
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.42
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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Пендикспор
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