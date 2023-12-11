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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Ризеспор
Анкарагюджю - Ризеспор: обзор матча 11 декабря 2023
Анкарагюджю
11.12.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
14'
О. Морутан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Ризеспор
90'
+5
Вторая желтая
Э. Топджу
90'
+3
Желтая карточка
К. Хойер
Замена
А. Джоканович
️️️️
Педринью
89'
Желтая карточка
Б. Гюндердю
83'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
О. Морутан
81'
81'
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
М. Пала
Замена
Ф. Македа
️️️️
Э. Бекироглу
76'
70'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
70'
Замена
B. Keser
️️️️
Г. Сауэр
66'
Желтая карточка
М. Минчев
Вторая желтая
А. Соу
50'
Желтая карточка
А. Соу
40'
39'
Желтая карточка
А. Зекири
33'
Желтая карточка
Э. Топджу
ГОЛ! 1:0!
О. Морутан
Пас отдал
А. Каан Гюнерен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
9
Али Соу
(К)
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
3-3-2-2
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
3
Улудаг
6
Канкая
10
Бекироглу
23
Гюнерен
80
Морутан
8
Педринью
9
Соу
29
Сефас
2-1-3-3-1
23
Аккан
2
Аликулов
5
Хойер
37
Шахин
54
Пала
17
Минчев
26
Шелви
7
Сауэр
8
Варесанович
77
Зекири
53
Топджу
8
Педринью
16
Джоканович
16
Джоканович
8
Педринью
80
Морутан
10
Родригеш
10
Родригеш
80
Морутан
10
Бекироглу
9
Македа
9
Македа
10
Бекироглу
54
Пала
3
3
54
Пала
7
Сауэр
7
7
7
Сауэр
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
Остались в запасе
Анкарагюджю
Ризеспор
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Ризеспор
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
7
Количество передач
177
258
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.14
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Эриаман
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