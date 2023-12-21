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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Хатайспор
Анкарагюджю - Хатайспор: обзор матча 21 декабря 2023
Анкарагюджю
21.12.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Хатайспор
90'
+1
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ф. Деле-Баширу
84'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Р. Дадашов
75'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Г. Абурджания
71'
Желтая карточка
Р. Ривас
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Бекироглу
67'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Байич
67'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
А. Улудаг
58'
46'
Замена
М. Матондо
️️️️
Э. Джан Аксой
45'
+1
Желтая карточка
Г. Саглам
Пенальти не реализован!
Р. Байич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
(К)
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ОП
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
3-3-2-2
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
3
Улудаг
6
Канкая
10
Бекироглу
23
Гюнерен
80
Морутан
8
Педринью
11
Байич
29
Сефас
4-2-3-1
1
Кардешлер
22
Алиджи
3
Килама
52
Максимович
57
Аксой
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
10
Страндберг
61
Саглам
99
Ривас
9
Дадашов
3
Улудаг
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
Улудаг
10
Бекироглу
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Бекироглу
11
Байич
9
Македа
9
Македа
11
Байич
57
Аксой
88
Матондо
88
Матондо
57
Аксой
16
Деле-Баширу
18
Ходжич
18
Ходжич
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
17
Беяз
17
Беяз
8
Абурджания
9
Дадашов
11
Фернандеш
11
Фернандеш
9
Дадашов
Остались в запасе
Анкарагюджю
Хатайспор
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Анкарагюджю - Хатайспор
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
382
442
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.74
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Эриаман
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Хатайспор
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