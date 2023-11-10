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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Антальяспор
Анкарагюджю - Антальяспор: обзор матча 10 ноября 2023
Анкарагюджю
10.11.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Антальяспор
8'
С. Ларссон
29'
С. Йехезкель
70'
А. Букса
86'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Антальяспор
86'
ГОЛ! 0:4!
Б. Ассомбалонга
86'
Замена
Э. Билсел
️️️️
Д. Шарич
86'
Замена
М. Йылмаз
️️️️
Б. Балчи
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Т. Чигерчи
79'
71'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Букса
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Букса
Пас отдал
Э. Йесилюрт
Желтая карточка
А. Соу
61'
46'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
С. Йехезкель
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Хадзийованнис
46'
Замена
А. Канкая
️️️️
Х. Билазер
46'
Замена
О. Морутан
️️️️
Педринью
34'
Желтая карточка
У. Радакович
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Йехезкель
Пас отдал
Э. Ракип
Желтая карточка
Педринью
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Ларссон
Пас отдал
А. Букса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Гикевич
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
77
Билазер
38
Чигерчи
10
Бекироглу
7
Хадзийованнис
10
Родригеш
8
Педринью
9
Соу
3-2-1-4
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
89
Сары
6
Ракип
88
Шарич
8
Сафури
16
Букса
8
Ларссон
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
77
Билазер
6
Канкая
6
Канкая
77
Билазер
38
Чигерчи
23
Гюнерен
23
Гюнерен
38
Чигерчи
8
Педринью
80
Морутан
80
Морутан
8
Педринью
7
Хадзийованнис
9
Македа
9
Македа
7
Хадзийованнис
7
Балчи
27
Йылмаз
27
Йылмаз
7
Балчи
11
Йехезкель
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
11
Йехезкель
88
Шарич
70
Билсел
70
Билсел
88
Шарич
16
Букса
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Букса
Остались в запасе
Анкарагюджю
Антальяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Анкарагюджю - Антальяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Эриаман
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