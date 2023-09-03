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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Фенербахче
Анкарагюджю - Фенербахче: обзор матча 03 сентября 2023
Анкарагюджю
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
60'
Б. Осайи-Самуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Фенербахче
90'
+4
Желтая карточка
Фред
90'
+1
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
84'
Вторая желтая
И. Юкшек
83'
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Джеко
83'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Р. Байич
️️️️
О. Морутан
81'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Н. Муякич
80'
78'
Желтая карточка
И. Юкшек
Желтая карточка
У. Радакович
74'
68'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Джоканович
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Б. Осайи-Самуэль
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
М. Четин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Али Соу
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Чем Тюркмен
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Гикевич
70
Кициу
45
Четин
18
Муякич
26
Радакович
16
Джоканович
38
Чигерчи
10
Бекироглу
80
Морутан
29
Сефас
9
Соу
4-3-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
7
Фред
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
18
Муякич
23
Ганоушек
23
Ганоушек
18
Муякич
16
Джоканович
18
Тюркмен
18
Тюркмен
16
Джоканович
80
Морутан
11
Байич
11
Байич
80
Морутан
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Джеко
14
Найир
14
Найир
10
Джеко
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
Остались в запасе
Анкарагюджю
Фенербахче
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Анкарагюджю - Фенербахче
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
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