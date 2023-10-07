Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Кайсериспор
Анкарагюджю - Кайсериспор: обзор матча 07 октября 2023
Анкарагюджю
07.10.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
50'
Г. Родригеш
52'
Р. Байич
89'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Кайсериспор
ГОЛ! 3:0!
Ф. Македа
Пас отдал
Т. Чигерчи
89'
Замена
Педринью
️️️️
Э. Бекироглу
85'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
О. Морутан
85'
79'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
О. Кеман
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Байич
78'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Родригеш
78'
57'
Замена
А. Карими
️️️️
А. Боа Морте
57'
Замена
С. Баокен
️️️️
К. Манэ
ГОЛ! 2:0!
Р. Байич
Пас отдал
Г. Родригеш
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
О. Морутан
50'
46'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
33'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Ж. Жанвье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
3
Джозеф Аттама
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
77
Билазер
38
Чигерчи
10
Бекироглу
10
Родригеш
80
Морутан
29
Сефас
11
Байич
2-2-3-3
25
Баязит
17
Жанвье
23
Кароль
19
Узодимма
3
Аттама
9
Тиам
8
Йилмаз
8
Кеман
28
Дживелек
10
Боа Морте
20
Карлос Манэ
80
Морутан
23
Гюнерен
23
Гюнерен
80
Морутан
10
Родригеш
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Родригеш
10
Бекироглу
8
Педринью
8
Педринью
10
Бекироглу
11
Байич
9
Македа
9
Македа
11
Байич
17
Жанвье
5
Хосейни
5
Хосейни
17
Жанвье
8
Кеман
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
8
Кеман
10
Боа Морте
6
Карими
6
Карими
10
Боа Морте
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
13
Баокен
13
Баокен
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Анкарагюджю
Кайсериспор
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Анкарагюджю - Кайсериспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Кайсериспор
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+