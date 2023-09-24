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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Коньяспор
Анкарагюджю - Коньяспор: обзор матча 24 сентября 2023
Анкарагюджю
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
3'
Р. Байич
28'
А. Огуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Коньяспор
Замена
Ф. Македа
️️️️
О. Морутан
89'
89'
Замена
Д. Карайел
️️️️
У. Язгили
78'
Замена
Л. Прип
️️️️
M. Moreno
71'
Замена
Э. Гедикли
️️️️
Н. Оливейра
71'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
О. Улджын
65'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
А. Каан Гюнерен
59'
Замена
Педринью
️️️️
Ч. Тюркмен
46'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Э. Бекироглу
46'
Замена
Х. Билазер
️️️️
С. Кициу
45'
+4
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Огуз
Пас отдал
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
Р. Байич
Пас отдал
М. Ганоушек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гюндердю
23
Ганоушек
26
Радакович
70
Кициу
18
Муякич
16
Джоканович
18
Тюркмен
10
Бекироглу
10
Родригеш
80
Морутан
11
Байич
3-3-3-1
13
Бернардони
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
5
Язгили
35
Улджын
12
Гильерме
6
Дикмен
7
15
Н'Зонзи
7
Оливейра
70
Кициу
77
Билазер
77
Билазер
70
Кициу
10
Бекироглу
23
Гюнерен
23
Гюнерен
10
Бекироглу
18
Тюркмен
8
Педринью
8
Педринью
18
Тюркмен
80
Морутан
9
Македа
9
Македа
80
Морутан
5
Язгили
90
Карайел
90
Карайел
5
Язгили
35
Улджын
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
35
Улджын
7
18
Прип
18
Прип
7
7
Оливейра
9
Гедикли
9
Гедикли
7
Оливейра
Остались в запасе
Анкарагюджю
Коньяспор
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
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