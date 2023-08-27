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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Анкарагюджю
Карагюмрюк - Анкарагюджю: обзор матча 27 августа 2023
Карагюмрюк
27.08.2023, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
44'
М. Роден
57'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Анкарагюджю
88'
Замена
Р. Байич
️️️️
А. Соу
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Угур
84'
Желтая карточка
А. Угур
80'
79'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Х. Билазер
74'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Джоканович
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Келеш
71'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Чеккерини
65'
Замена
О. Шукуров
️️️️
С. Фегули
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бекироглу
Пас отдал
А. Соу
55'
Желтая карточка
Н. Муякич
ГОЛ! 1:0!
М. Роден
Пас отдал
К. Ласанья
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Али Соу
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Дитуро
34
Везели
11
Чеккерини
5
Дрешевич
8
Фегули
7
Роден
77
Угур
70
Келеш
22
Мерджан
20
Мендес
15
Ласанья
4-2-1-1-2
12
Гикевич
77
Билазер
45
Четин
18
Муякич
26
Радакович
16
Джоканович
38
Чигерчи
10
Бекироглу
80
Морутан
29
Сефас
9
Соу
11
Чеккерини
54
Дурсун
54
Дурсун
11
Чеккерини
8
Фегули
29
Шукуров
29
Шукуров
8
Фегули
77
Угур
27
Стураро
27
Стураро
77
Угур
70
Келеш
19
Дурсун
19
Дурсун
70
Келеш
16
Джоканович
18
Тюркмен
18
Тюркмен
16
Джоканович
77
Билазер
10
Родригеш
10
Родригеш
77
Билазер
9
Соу
11
Байич
11
Байич
9
Соу
Остались в запасе
Карагюмрюк
Анкарагюджю
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Карагюмрюк - Анкарагюджю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
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