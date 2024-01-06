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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Трабзонспор
Анкарагюджю - Трабзонспор: обзор матча 06 января 2024
Анкарагюджю
06.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
30'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Трабзонспор
90'
+3
Замена
М. Айдын
️️️️
Э. Вишча
89'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Б. Эздемир
84'
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Фонтас
84'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Каан Гюнерен
74'
Замена
С. Кициу
️️️️
А. Канкая
66'
Замена
Р. Байич
️️️️
Ф. Македа
66'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вишча
Пас отдал
П. Онуачу
1'
Желтая карточка
П. Онуачу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
(К)
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
3-3-2-2
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
6
Канкая
23
Гюнерен
10
Бекироглу
80
Морутан
8
Педринью
29
Сефас
9
Македа
4-2-1-2-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
22
Банийя
32
Бенкович
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Вишча
9
Бакасетас
30
Онуачу
6
Канкая
70
Кициу
70
Кициу
6
Канкая
23
Гюнерен
18
Тюркмен
18
Тюркмен
23
Гюнерен
9
Македа
11
Байич
11
Байич
9
Македа
10
Вишча
8
Айдын
8
Айдын
10
Вишча
3
Эздемир
6
Курбелис
6
Курбелис
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Барди
10
Барди
11
Фонтас
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
Остались в запасе
Анкарагюджю
Трабзонспор
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Анкарагюджю - Трабзонспор
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
8
Офсайды
2
1
Количество передач
542
423
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.94
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Эриаман
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