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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Анкарагюджю
Галатасарай - Анкарагюджю: обзор матча 30 сентября 2023
Галатасарай
30.09.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
56'
В. Заа
70'
Х. Билазер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Анкарагюджю
85'
Желтая карточка
Н. Муякич
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
82'
82'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
М. Ганоушек
Замена
А. Бартакжи
️️️️
Л. Торрейра
82'
Замена
С. Оливейра
️️️️
В. Заа
73'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Тете
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Билазер
70'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Демирбай
65'
61'
Замена
А. Улудаг
️️️️
О. Морутан
57'
Желтая карточка
М. Четин
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Анхелиньо
56'
46'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Р. Байич
46'
Замена
А. Канкая
️️️️
А. Каан Гюнерен
42'
Желтая карточка
О. Морутан
9'
Замена
М. Четин
️️️️
У. Радакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
6
Эюп Айдын
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Муслера
17
Анхелиньо
23
Айхан
6
Санчес
23
Боэ
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Заа
7
Актюркоглу
11
Тете
9
Икарди
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
77
Билазер
18
Муякич
23
Ганоушек
26
Радакович
16
Джоканович
23
Гюнерен
80
Морутан
10
Родригеш
11
Байич
29
Сефас
34
Торрейра
42
Бартакжи
42
Бартакжи
34
Торрейра
10
Заа
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Заа
26
Демирбай
53
Йилмаз
53
Йилмаз
26
Демирбай
11
Тете
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Тете
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
26
Радакович
45
Четин
45
Четин
26
Радакович
80
Морутан
3
Улудаг
3
Улудаг
80
Морутан
23
Гюнерен
6
Канкая
6
Канкая
23
Гюнерен
11
Байич
10
Бекироглу
10
Бекироглу
11
Байич
23
Ганоушек
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
23
Ганоушек
Остались в запасе
Галатасарай
Анкарагюджю
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Галатасарай - Анкарагюджю
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
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