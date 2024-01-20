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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Анкарагюджю
Адана Демирспор - Анкарагюджю: обзор матча 20 января 2024
Адана Демирспор
20.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
52'
Э. Акбаба
63'
Педринью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Анкарагюджю
90'
+2
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
Замена
Нани
️️️️
Э. Мишу
86'
86'
Замена
А. Канкая
️️️️
О. Морутан
78'
Замена
М. Четин
️️️️
М. Ганоушек
Замена
Й. Манев
️️️️
П. Сиссе
73'
63'
ГОЛ! 1:1!
Педринью
55'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Байич
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Д. Токез
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Адана Демирспор
1
Yılmaz Aktas
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Burhan Ersoy
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-3-2-2
1
Махаммадалиев
6
Гюлер
4
Сиссе
77
Дурсун
10
Эрдоган
21
Стамбули
55
Гравийон
24
Токез
8
Акинтола
20
Мишу
8
Акбаба
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
70
Кициу
38
Чигерчи
23
Гюнерен
8
Педринью
80
Морутан
29
Сефас
11
Байич
4
Сиссе
55
Манев
55
Манев
4
Сиссе
20
Мишу
17
Нани
17
Нани
20
Мишу
24
Токез
9
Бараши
9
Бараши
24
Токез
23
Ганоушек
45
Четин
45
Четин
23
Ганоушек
80
Морутан
6
Канкая
6
Канкая
80
Морутан
11
Байич
9
Македа
9
Македа
11
Байич
Остались в запасе
Адана Демирспор
Анкарагюджю
1
Yılmaz Aktas
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Yılmaz Aktas
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Адана Демирспор - Анкарагюджю
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
346
375
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.31
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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