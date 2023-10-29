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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Самсунспор
Анкарагюджю - Самсунспор: обзор матча 29 октября 2023
Анкарагюджю
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Самсунспор
71'
Э. Бекироглу
75'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Самсунспор
Замена
Р. Байич
️️️️
А. Соу
89'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Э. Бекироглу
89'
Замена
А. Джоканович
️️️️
Г. Родригеш
89'
85'
Замена
Л. Димата
️️️️
Э. Кара
81'
Желтая карточка
O. Çelik
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
А. Хадзийованнис
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Соу
75'
72'
Замена
М. Фофана
️️️️
М. Муандилмаджи
ГОЛ! 1:0!
Э. Бекироглу
Пас отдал
Г. Родригеш
71'
Замена
О. Морутан
️️️️
Педринью
61'
58'
Замена
O. Çelik
️️️️
Ф. Тайт
54'
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
46'
Замена
С. Айдогду
️️️️
К. Хольс
46'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Э. Килинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Самсунспор
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
77
Билазер
38
Чигерчи
10
Бекироглу
7
Хадзийованнис
10
Родригеш
8
Педринью
9
Соу
3-1-5
1
Кочук
18
Явру
28
55
ван Дронгелен
29
Тайт
99
Муандилмаджи
15
Айт Беннассер
19
Хольс
9
Кара
11
Килинк
10
Родригеш
16
Джоканович
16
Джоканович
10
Родригеш
7
Хадзийованнис
23
Гюнерен
23
Гюнерен
7
Хадзийованнис
10
Бекироглу
18
Тюркмен
18
Тюркмен
10
Бекироглу
8
Педринью
80
Морутан
80
Морутан
8
Педринью
9
Соу
11
Байич
11
Байич
9
Соу
99
Муандилмаджи
7
Фофана
7
Фофана
99
Муандилмаджи
11
Килинк
10
Нтчам
10
Нтчам
11
Килинк
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
9
Кара
11
Димата
11
Димата
9
Кара
29
Тайт
88
88
29
Тайт
Остались в запасе
Анкарагюджю
Самсунспор
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Анкарагюджю - Самсунспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Эриаман
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