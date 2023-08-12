Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Анкарагюджю
Касымпаша - Анкарагюджю: обзор матча 12 августа 2023
Касымпаша
12.08.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Анкарагюджю
30'
А. Кара
70'
М. Фалл
90+3'
М. Бен Уанес
74'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Анкарагюджю
Желтая карточка
М. Бен Уанес
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
М. Бен Уанес
Пас отдал
Х. Хайрадинович
90'
+3
79'
Замена
Педринью
️️️️
А. Джоканович
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Гомис
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бекироглу
72'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Т. Чигерчи
71'
Замена
А. Улудаг
️️️️
М. Ганоушек
ГОЛ! 2:0!
М. Фалл
Пас отдал
Х. Хайрадинович
70'
46'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Беридзе
ГОЛ! 1:0!
А. Кара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Духан Аксу
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
20
Селим Дилли
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
77
Али Демирель
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Педринью
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
3-2-2-1-1
1
4
Омеруо
58
Озкан
18
Гюль
3
Аксу
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
11
Гомис
4-2-2-1-1
12
Гикевич
26
Радакович
70
Кициу
23
Ганоушек
18
Муякич
16
Джоканович
38
Чигерчи
6
Канкая
10
Бекироглу
7
Беридзе
9
Соу
11
Гомис
80
80
11
Гомис
23
Ганоушек
3
Улудаг
3
Улудаг
23
Ганоушек
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
38
Чигерчи
18
Тюркмен
18
Тюркмен
38
Чигерчи
16
Джоканович
8
Педринью
8
Педринью
16
Джоканович
Остались в запасе
Касымпаша
Анкарагюджю
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Касымпаша - Анкарагюджю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Новости команд
Все
Касымпаша
Анкарагюджю
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+