- 4 февраля
- 15:45 ЦСКА не захотел подписывать форварда «Пари НН» 2
- 3 февраля
- 21:28 Фото «Пари НН» отдал Милсона в аренду в Турцию
- 24 января
- 14:23 Агент Соу заявил, что гамбиец очень любит «Ростов». Летом он приостановил контракт 2
- 29 октября 2022
- 09:36 Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле 3
- 27 августа 2022
- 23:49 Оздоев – лучший игрок матча с «Анкарагюджю» по трем показателям 3
- 21:15 Суперлига. «Карагюмрюк» разгромил «Анкарагюджю», Оздоев провел весь матч
- 19:18 Пирло выпустил Оздоева в старте на матч с «Анкарагюджю»
- 15 июля 2022
- 16:16 Агент Соу назвал причину ухода форварда из «Ростова» 2
- 14 июля 2022
- 22:10 Фото Соу перешел в «Анкарагюджю». Он приостановил контракт с «Ростовом» 3
- 29 июня 2022
- 11:22 Названы пять зарубежных клубов, которым интересен Оздоев. Команды Пирло и Балотелли – в списке 1
- 21 сентября 2020
- 16:18 ЦСКА передумал отпускать Бистровича и отклонил предложение «Анкарагюджю» 9
- 7 сентября 2020
- 16:24 Sport24: полузащитник ЦСКА Бийол отказался переходить в «Анкарагюджю»
- 21 ноября 2019
- 14:11 «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже 12
- 11:19 Milliyet: в Турции пропал российский форвард Садаев 9
- 1 февраля 2019
- 08:00 Фото «Анкарагюджю» подписал Садаева из «Ахмата» 3
- 29 октября 2018
- 13:27 «Фенербахче» уволил Коку