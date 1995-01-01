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    «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже

    Российский форвард «Анкарагюджю» Заур Садаев прокомментировал свое «исчезновение», о котором написали турецкие СМИ.

    «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», – написал Садаев в сториз инстаграма.

    • Контракт Садаева с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Россиянин перешел в «Анкарагюджю» в этом году из «Ахмата».
    • На его счету 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

    Milliyet: в Турции пропал российский форвард Садаев

    Источник: инстаграм Заура Садаева

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1510

      Бухбух 17 минут назад

      Уровень середняка Турции непосильным оказался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      Из Твери Леха 36 минут назад

      Черный ангел? Такое прозвище было у Руслана Гелаева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      parevg 36 минут назад

      А ему в голову не пришло, что клуб его засудить может...
      За неисполнение контрактных обязательств.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12625

      bset 1 час назад

      Наверное, свою копию договора порвал и решил, что все, никому ничего не должен))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1804

      Борат 1 час назад

      горе-то какое !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2996

      InterMilLano1908 1 час назад

      Оштрафовать эту макаку, а то в ИГИЛ уедет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      кто это ваще???

      0
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      Рейтинг: +695

      Из Твери Леха > Жорик секс обжорик 35 минут назад

      Легенда Терека.

      0
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      Рейтинг: +219

      Fetax 1 час назад

      Клуб, видимo, не знал, чтo кoнтракт разoрван

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      Давид59 1 час назад

      Наверное забыл клуб об этом известить

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