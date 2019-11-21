«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже

Российский форвард «Анкарагюджю» Заур Садаев прокомментировал свое «исчезновение», о котором написали турецкие СМИ.
«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», – написал Садаев в сториз инстаграма.
- Контракт Садаева с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Россиянин перешел в «Анкарагюджю» в этом году из «Ахмата».
- На его счету 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Milliyet: в Турции пропал российский форвард Садаев
Источник: инстаграм Заура Садаева