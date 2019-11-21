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  • «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже

21 ноября 2019, 14:11
12

Российский форвард «Анкарагюджю» Заур Садаев прокомментировал свое «исчезновение», о котором написали турецкие СМИ.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», – написал Садаев в сториз инстаграма.

  • Контракт Садаева с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • Россиянин перешел в «Анкарагюджю» в этом году из «Ахмата».
  • На его счету 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Milliyet: в Турции пропал российский форвард Садаев

Источник: инстаграм Заура Садаева
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Анкарагюджю Садаев Заур
Комментарии (12)
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Давид59
1574334867
Наверное забыл клуб об этом известить
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Жорик кекс обжорик
1574334923
кто это ваще???
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InterMilLano1908
1574335045
Оштрафовать эту макаку, а то в ИГИЛ уедет
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bset
1574335196
Наверное, свою копию договора порвал и решил, что все, никому ничего не должен))
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Из Твери Леха
1574338036
Черный ангел? Такое прозвище было у Руслана Гелаева.
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Бухбух
1574339165
Уровень середняка Турции непосильным оказался.
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Dmitriy 87
1574341714
Ему видимо это во сне приснилось что контракт разорван))))
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Decorhome
1574341879
Жаль
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sochi-2013
1574344919
Жив и ладно, а то мысли нехорошие были.
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