Sport24: полузащитник ЦСКА Бийол отказался переходить в «Анкарагюджю»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил предложение от турецкого «Анкарагюджю», сообщает Sport24.
Футболист отказал клубу из Анкары, потому что ждет предложений из других европейских чемпионатов.
- Ранее агент Бийола отреагировал на слухи о желании «Блэкберна» подписать его клиента.
- Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- На счету словенца шесть голов и пять ассистов в 64 матчах.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24