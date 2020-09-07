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    Sport24: полузащитник ЦСКА Бийол отказался переходить в «Анкарагюджю»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил предложение от турецкого «Анкарагюджю», сообщает Sport24.

    Футболист отказал клубу из Анкары, потому что ждет предложений из других европейских чемпионатов.

    • Ранее агент Бийола отреагировал на слухи о желании «Блэкберна» подписать его клиента.
    • Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • На счету словенца шесть голов и пять ассистов в 64 матчах.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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