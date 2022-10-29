Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле

Вернуть и посадить на лавку до окончания контракта. Нельзя доверять такому игроку. ПРЕДАЛ один раз, предаст и второй.
Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал о планах игрока вернуться в клуб РПЛ в 2023 году.
- В июле 28-летний гамбиец приостановил контракт.
- Он ушел в турецкий «Анкарагюджю».
- Соглашение Соу с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.
– Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день.
– Есть ли у Али предложения от других клубов, существует ли вариант, что зимой он пойдет на повышение?
– Нет, не думаю. Для перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова».
Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю».
А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов».