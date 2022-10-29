Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал о планах игрока вернуться в клуб РПЛ в 2023 году.

В июле 28-летний гамбиец приостановил контракт.

Он ушел в турецкий «Анкарагюджю».

Соглашение Соу с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.

– Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день.

– Есть ли у Али предложения от других клубов, существует ли вариант, что зимой он пойдет на повышение?

– Нет, не думаю. Для перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова».

Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю».

А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов».