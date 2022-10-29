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    Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле

    Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал о планах игрока вернуться в клуб РПЛ в 2023 году.

    • В июле 28-летний гамбиец приостановил контракт.
    • Он ушел в турецкий «Анкарагюджю».
    • Соглашение Соу с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.

    – Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день.

    – Есть ли у Али предложения от других клубов, существует ли вариант, что зимой он пойдет на повышение?

    – Нет, не думаю. Для перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова».

    Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю».

    А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17573

      Cleaner 54 минуты назад

      Вернуть и посадить на лавку до окончания контракта. Нельзя доверять такому игроку. ПРЕДАЛ один раз, предаст и второй.

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