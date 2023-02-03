«Пари НН» отдал Милсона в аренду в Турцию

Турецкий «Анкарагюджю» арендовал у «Пари НН» форварда Милсона.

«Милсон отдан в турецкий клуб в аренду [до конца сезона] с правом выкупа.

«Пари НН» благодарит Милсона за хорошую игру, за время, проведенное в составе «Пари НН». Удачи тебе в новой команде!»– написали нижегородцы.

23-летний Милсон стоит 700 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у него 16 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Анкарагюджю» идет в Суперлиге 12-м.

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