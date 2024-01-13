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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Касымпаша
Анкарагюджю - Касымпаша: обзор матча 13 января 2024
Анкарагюджю
13.01.2024, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Касымпаша
45+1'
Н. Муякич
64'
Р. Байич
83'
Педринью
35'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Касымпаша
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Педринью
87'
86'
Замена
С. Дилли
️️️️
Х. Хайрадинович
ГОЛ! 3:1!
Педринью
83'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Байич
79'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
О. Морутан
70'
ГОЛ! 2:1!
Р. Байич
64'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
С. Кициу
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Муякич
Пас отдал
Педринью
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Кара
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Желтая карточка
С. Кициу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
(К)
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
8
Педринью
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Касымпаша
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
3-3-2-2
13
Гюндердю
70
Кициу
18
Муякич
26
Радакович
23
Гюнерен
6
Канкая
7
Хадзийованнис
8
Педринью
80
Морутан
11
Байич
29
Сефас
3-2-2-2-1
1
29
Айдын
58
Озкан
18
Гюль
2
Винк
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
11
Гомис
10
Да Кошта
70
Кициу
23
Ганоушек
23
Ганоушек
70
Кициу
80
Морутан
38
Чигерчи
38
Чигерчи
80
Морутан
8
Педринью
18
Тюркмен
18
Тюркмен
8
Педринью
11
Байич
9
Македа
9
Македа
11
Байич
10
Хайрадинович
20
Дилли
20
Дилли
10
Хайрадинович
Остались в запасе
Анкарагюджю
Касымпаша
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Остались в запасе
26
Murat Can Yildiz
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Анкарагюджю - Касымпаша
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
15
Офсайды
3
0
Количество передач
302
526
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
4
13
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.47
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Omer Faruk Turtay, Turkey
Стадион:
Эриаман
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