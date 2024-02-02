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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Сивасспор
Анкарагюджю - Сивасспор: обзор матча 02 февраля 2024
Анкарагюджю
02.02.2024, пятница, 17:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сивасспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Сивасспор
Желтая карточка
М. Ганоушек
89'
89'
Замена
Э. Гекай
️️️️
А. Окюмюш
82'
Желтая карточка
А. Окюмюш
Замена
А. Канкая
️️️️
А. Каан Гюнерен
82'
81'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Б. Элмаз
75'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Бассан
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
О. Морутан
73'
Замена
Р. Байич
️️️️
А. Соу
73'
39'
Желтая карточка
А. Пунгурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
(К)
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
16
Роман Квет
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Сивасспор
1
Джордже Николич
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
74
Sabri Cakir
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
50
Erdem Gulec
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
97
Mustafa Özbay
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
70
Кициу
18
Муякич
23
Ганоушек
26
Радакович
38
Чигерчи
23
Гюнерен
8
Педринью
80
Морутан
29
Сефас
9
Соу
3-4-2-1
35
Вурал
2
Аппиндангойе
14
Камара
15
Пунгурас
23
Окюмюш
28
Элмаз
16
Квет
7
Палули
12
Акдаг
17
Бассан
7
Манай
23
Гюнерен
6
Канкая
6
Канкая
23
Гюнерен
80
Морутан
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
80
Морутан
9
Соу
11
Байич
11
Байич
9
Соу
28
Элмаз
17
Капачак
17
Капачак
28
Элмаз
23
Окюмюш
21
Гекай
21
Гекай
23
Окюмюш
17
Бассан
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Бассан
Остались в запасе
Анкарагюджю
Сивасспор
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Джордже Николич
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
74
Sabri Cakir
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
50
Erdem Gulec
ЦП
97
Mustafa Özbay
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
74
Sabri Cakir
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
50
Erdem Gulec
ЦП
97
Mustafa Özbay
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Анкарагюджю - Сивасспор
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
598
448
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.62
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Эриаман
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